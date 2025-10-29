ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡・嘉麻市で金融機関かたるメール フィッシング詐欺で口座が事件… 福岡・嘉麻市で金融機関かたるメール フィッシング詐欺で口座が事件に使われる 住民の携帯に着信 福岡・嘉麻市で金融機関かたるメール フィッシング詐欺で口座が事件に使われる 住民の携帯に着信 2025年10月29日 18時30分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県警嘉麻署は29日、嘉麻市の住民が持つ携帯電話機に金融機関をかたるメールが届き、個人情報や口座情報を入力したところ口座が詐欺に使用される事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 不在通知？メールに潜む「詐欺の釣り竿」 佐賀南署管内でSNS型副業詐欺 266万円相当の携帯14台被害 「携帯の転売で稼げる」と誘われる 福岡・豊前市の民家で見知らぬ男からインターホン複数回鳴らされる 男は50〜60歳のやせ形、丸刈り、口と顎に黒色ひげ 関連情報（BiZ PAGE＋） 上田, リペア工事, 海, 葬儀, 工場, 伊東市, 慰霊祭, 介護, 法要, 鎌倉