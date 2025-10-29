「急に現れた」第一京浜に逆走車…カメラが捉えた事故の瞬間　5台絡む事故で子ども2人含む6人が軽傷　東京・大田区

フロント部分が大破した状態で止まる黒のワンボックスカー。

東京都内の大通りを逆走し、車5台がからむ事故を起こした車両です。

子供を含む男女6人がけがをしたこの事故の瞬間を防犯カメラが捉えていました。

現場は東京・大田区を通る国道15号の下り車線。

一報が寄せられたのは午前11時15分ごろのことでした。

通称「第一京浜」と呼ばれるこの道を川崎方面に向かって走っていた白い車が、逆走してきた黒のワンボックスカーと衝突。

その後、白い車の後ろを走っていた車が次々と追突したのです。

事故の瞬間を捉えた防犯カメラの映像には、画面左から来た黒のワンボックスカーが白い車に突っ込んでいる様子が確認できます。

また、逆方向から事故を捉えた映像では、衝突の瞬間、黒のワンボックスカーの車体が大きく浮いているのが分かります。

事故に巻き込まれた運転手の知人は、事故発生時の状況を「急に現れたって言ってましたね。全くよけようがなかった、本人はそう言ってました」と話します。

この事故で、2歳と4歳の子供を含む男女6人が軽いけがをしました。

警視庁は、逆走したワンボックスカーの運転手から当時の状況を詳しく聞いています。