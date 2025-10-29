木曜日は全国的に晴れる所が多くなるでしょう。金曜日は次第に雨の範囲が広がり、土曜日は北日本で大荒れの天気となるおそれがあります。

木曜日は高気圧に覆われて沖縄と西日本から北日本にかけて広い範囲で晴れそうです。晴れる時間が長い所が多くなりますが、夜は前線が近づく北海道で雨の降り出す所がありそうです。また、夜は九州南部や四国も一部で雨の降る所がある見込みです。伊豆諸島は朝にかけて雨の降る所があり、雷を伴って強まる所がある見込みです。

朝の気温は西日本と東日本で10℃前後まで下がる所が多そうです。日中は全国的に水曜日と同じくらいか少し高い所が多くなるでしょう。西日本や東日本は20℃前後の所が多く、東京は昼間も北風がややひんやり感じられそうです。

【木曜日の各地の予想最高気温】

札幌 ：13℃ 釧路：13℃

青森 ：15℃ 盛岡：14℃

仙台 ：16℃ 新潟：19℃

長野 ：18℃ 金沢：20℃

名古屋：21℃ 東京：19℃

大阪 ：22℃ 岡山：20℃

広島 ：21℃ 松江：20℃

高知 ：23℃ 福岡：23℃

鹿児島：26℃ 那覇：30℃

金曜日は西日本で雨の範囲が広がり、日中からは本降りの雨になる所が多そうです。東日本や北日本も雨の降り出す所があり、雨脚が強まる所がある見込みです。土曜日の日中は関東や東海では天気が回復に向かう見込みですが、低気圧が発達する影響で北陸や北日本は雨風強まる所がありそうです。北日本は大荒れの天気となるおそれがあり、暴風などに警戒が必要です。