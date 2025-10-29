タレントの藤本美貴（40）が28日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（49）とのプライベートについて語る場面があった。

この日はお笑いコンビ「ナインティナイン」の矢部浩之の妻で、元TBSでフリーアナウンサーの青木裕子がゲスト。青木は2013年、矢部と結婚。現在は11歳と9歳の男の子のママ。

番組のアンケートで、青木の口癖を聞かれた矢部は「はぁ、疲れた」と回答。これに、青木も「言ってると思います。ちょっと大きい声で。（矢部の）部屋まで届くように。“はぁー、疲れたー”って」。藤本が「飛んで来てくれるんですか？」と聞くも、青木は「来ないです。来ないです。でもやっぱり聞こえてはいるんですね、ちゃんと」と笑った。

そんな中、藤本が「夫婦でデートとかはしないですか？お休みの日とか」と聞くも、青木は「しないです」とキッパリ。これに対し、藤本は「私は休みの日はほとんど用事がない限りずっと一緒にいますよ」とさらり。

青木は「えぇー！楽しいですか？」と質問。藤本も「楽しいです、もちろん」と答えると、青木は「でもずっとパパは人に囲まれてるから、私も時間ができたら、矢部さんといたいっていうよりは1人でいたいっていうふうになることがある」と告白。「この間、久しぶりに子供2人がサマースクールに行って、本当に1週間ぐらい居ないってなって。心配されました、次男に。“だって僕たち2人とも行ったらさ、パパとママ2人でしょ？どっちか残った方がいい？”って。“大丈夫、大丈夫”って」と苦笑。藤本もそんな子供の気遣いに「かわいい」と目を細めていた。