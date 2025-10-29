2025年10月29日放送の情報番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系）で歌手の三浦祐太朗さん（41）が出演し、祖父母になった両親の三浦友和、百恵夫妻の近況を披露した。

「あ、おばあちゃんになった」と見たことのない顔になった

祐太朗さんは、1980年に結婚した俳優の三浦友和さんと歌手の山口百恵さんの長男。5年前に声優の牧野由依さんと結婚した。自身の結婚生活について黒柳さんに「すごく仲良くやってます」と報告。3年前に長女が生まれ、1週間も経たないうちに友和・百恵夫妻に初孫を見せに行ったという。「僕の見たことのないような顔を見せた。『あ、おじいちゃん、おばあちゃんになった』と」と当時の様子を振り返った。

祐太朗さんが歌った百恵さんのヒット曲

3歳になった長女の様子について「すごく言葉が達者。全く飽きない」と子煩悩な父親の一面を見せた。黒柳さんは「友和さんと百恵さんは何て孫から呼ばれているの」と祐太朗さんに問いかけると、「父がじぇじぇで母がばあばと呼ばれている」と答えた。

黒柳さんは「百恵さんがばあばと呼ばれるのはずいぶん不思議な気がしますけどね」と話す。時の流れの早さを実感した様子だった。黒柳さんと百恵さんは、TBS系の歌番組「ザ・ベストテン」で司会者と歌手として何度も顔をあわせ、歌謡界が華やかだった時代を過ごしてきた間柄だ。百恵さんの絶頂期を目の当たりにしていた黒柳さんにとって、孫の前で相好を崩す百恵さんは想像がつかないようだ。

トークの後、祐太朗さんが百恵さんのヒット曲「秋桜」（コスモス）を歌った。祐太朗さんの長女が「秋桜」を口ずさむ姿に優しいばあばが涙する日が来るのだろうか。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）