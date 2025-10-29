世界に1台だけの試作車 ｢センチュリー｣のクーペや…｢ランクル｣の新モデルも “車の祭典”ジャパンモビリティショー
10月31日に一般公開される車の祭典、ジャパンモビリティショー。ワクワクする未来のクルマは？
（トヨタ自動車 豊田章男会長）
「日本の心、ジャパンプライドを世界に発信していく、そんなブランドに育てていきたい」
トランプ大統領来日の成果として、トヨタ車をアメリカから「逆輸入」する計画が明らかになる中、トヨタがアピールしたのは、ジャパンプライド。
（大野勝己記者）
「トヨタブースにきています。あのランドクルーザーシリーズで最もコンパクトなサイズになっています」
世界中で人気の「ランドクルーザー」も、新たなモデルを公開。コンパクトになった「ランドクルーザーFJ」は来年発売予定で、値段はまだ公表されていませんが、気になるデザインを確かめようと、会場の注目を浴びていました。
レクサスはタイヤが6つある“コンセプトカー”も
そして、高級ブランド「レクサス」からは、タイヤが6つもあるコンセプトカーが登場。タイヤを小さくして車内のスペースを確保し、後部座席の乗り降りもスムーズです。
（レクサス インターナショナル LE開発部・井藤進矢部長）
「スペースのある車は、小さいタイヤだけだと、乗り心地や強度の課題が出てくる。もう一個タイヤをつけようということで6輪になった」
日産は7人乗りの「エルグランド」を16年ぶりにフルモデルチェンジ。より高級感ある姿に生まれ変わりました。ホンダは、新しい電気自動車「ゼロシリーズ」を公開。そのほか、会場には…
（大野記者）
「ポケモンのキャラクターのモビリティです。主人公になったようでとてもワクワクします」
ポケットモンスターとコラボした「ミライモビリティ」。トヨタミライドンとホンダコライドンが揃って初展示されました。
また、座ったまま体重を移動するだけでスムーズに動ける、一人乗りのモビリティも展示。暮らしの中でのちょっとした移動を支える技術にも触れられます。
ジャパンモビリティショーは、東京ビッグサイトで31日から11月9日まで一般公開されます。