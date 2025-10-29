【新社長を直撃！】「荒波の海運業界をどう生き抜きますか？」～川崎汽船・五十嵐武宣社長～
トランプ関税の海運への影響
─ トランプ政権の関税政策による海運業界への影響について分析を聞かせてください。
五十嵐 当社の事業でいえば、まずはONE（Ocean Network Express、日本郵船、商船三井、川崎汽船の3社が共同で運航する定期船事業会社）が手掛けているコンテナ船が一番大きな影響を受けています。7月までは、関税が導入される前の駆け込み需要、米中間の相互関税が留保されたこともあり、前年度比でも荷動きは比較的堅調でした。ところが8月に入ってから陰りが見え始めました。
例年、8月は現地のクリスマスに向けて荷物が動き出すタイミングですが、例年のようなピークシーズンの荷動きは現在のところありません。今後の米中関税交渉動向、その影響の度合いを注視していかねばなりません。
─ 衣類や電化製品といった日用品は消費状況にも直結するだけに目配せが必要ですね。
五十嵐 そうですね。一方、自動車輸送は米国関税導入による影響が懸念されたものの、米国をはじめ、世界各国の底堅い需要に支えられ、自動車メーカーは生産計画を変更せず出荷を続けたため、上期は堅調に推移しました。9月17日から日本から米国に輸出される自動車の関税が15％となりましたので、どのような荷動きになるかは注視していく必要があります。
また、石炭や鉄鉱石などを運ぶドライバルク船は米国よりも中国の状況次第です。その中で石炭の荷動きは落ちていますが、鉄鉱石と穀物はそれほど落ちていません。基本的には今後も前年並みの荷動きの推移を続けるのではないかと思います。
─ 総じて海運業界全体が低迷しているわけではないと。
五十嵐 ええ。それほど荷動きの面で影響が出てきていないというのが現状です。秋口以降に、米国の金利の動向も踏まえた米国経済・消費動向が見えてきたところで、どのような荷動きになるのかをしっかり見ていかなければなりません。
─ その中で海運の役割は。
五十嵐 海上輸送は世界の貿易量の約9割、日本の貿易量の99.6％を占めており、そのうちの約７割を日本の商船が運んでいます。経済安全保障の観点からも、日本の経済・社会活動、国民の生活に不可欠な役割を担っています。重要な社会インフラとして、その使命を果すことで国益にしっかりと貢献していかなければならないと思っています。
高い海技力を持った船員
─ その使命がある中で、川崎汽船の強みとは何ですか。
五十嵐 まず、当社には豊富な経験・ノウハウに裏付けされた高い海技力を有する海上従業員、船員がたくさんいます。総合海運会社としてコンテナ船や液化天然ガス輸送船、タンカー、自動車船、ばら積み船など様々な船種の運航・管理を通じ、蓄積してきた経験・ノウハウ、高い海技力は当社の強みであり、当社が提供する安全かつ高品質の輸送の礎となっています。
もう1つは、自社の燃料転換とサプライチェーンの低・脱炭素化支援に向け、当社がこれまで培ってきた造船技術・環境対応力と当社の有する強固な顧客基盤を総合的に組み合わせ、お客様へソリューションを提供する能力「エンジニアリング力」を当社は有しています。この能力を活かし、お客様とのパートナーシップ深化、競争優位性を確立していきたいと考えます。
─ 脱炭素は喫緊の課題になっていますからね。
五十嵐 はい。米国政権による脱炭素政策の転換、各国のエネルギー政策動向の不透明感がありますが、中長期的な「環境対応」の潮流は不可逆的なものと捉え、低炭素・脱炭素化を機会とした環境投資を継続、強化していきます。
