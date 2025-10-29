

松任谷由実（C）NHK

『NHK MUSIC SPECIAL 松任谷由実 〜AIとの共生〜』が、11月6日午後10時から放送される。ユーミンがAIを駆使しながら生み出した“新しいポップス”、レコーディングやボイストレーニングなど貴重な楽曲制作の舞台裏に迫る。

【写真】松任谷由実『NHK MUSIC SPECIAL』収録の模様

1972年のデビュー以来、日本の女性シンガーソングライターの先駆けとして走り続けてきた松任谷由実。11月には40作目となるオリジナルアルバムを発表する。

今回のアルバム制作では、最先端の歌声生成AI技術を大胆に取り入れた。荒井由実から松任谷由実まで膨大なボーカル音源を学習したAIが、これまでにない高い精度でユーミンの歌声を生成。そして現在のユーミンの肉声と組み合わせ、「第3のユーミン」といえる新たな歌声が誕生し、作曲の可能性が大いに広がった。

番組では「第3のユーミン」を生み出した開発者やプロデューサー松任谷正隆が取り組んだAIを使った楽曲制作の舞台裏を取材、ユーミンの新しい歌がどのように生み出されたかに迫る。

一方、ユーミンは最新のテクノロジーとのコラボレーションで新たな可能性を切り開くため、自らの歌声により一層磨きをかけていた。今回、ユーミンの貴重なボイストレーニングの現場に密着、AIとの共生を探りながら取り組んだ楽曲制作への思いを語った。

スタジオパフォーマンスでは、「ベルベット・イースター」に加え、テレビ初歌唱となる「天までとどけ」、「DARK MOON」の３曲を披露する。【番組情報】番組名：NHK MUSIC SPECIAL 松任谷由実 〜AIとの共生〜本放送：11月6日(木) 午後10:00〜10:45 ＜総合＞再放送：11月11日(火) 午前0:35〜1:20 ＜総合＞ ※月曜深夜出演：松任谷由実歌唱曲：「ベルベット・イースター」、「天までとどけ」、「DARK MOON」