欧州株 調整の動きみられるも、値幅は限定的 米ＦＯＭＣ待ち
東京時間18:07現在
英ＦＴＳＥ100 9734.04（+37.30 +0.39%）
独ＤＡＸ 24273.22（-5.41 -0.02%）
仏ＣＡＣ40 8208.51（-8.07 -0.10%）
スイスＳＭＩ 12330.55（-29.60 -0.24%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間18:07現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47776.00（-119.00 -0.25%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6936.00（+10.25 +0.15%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 26261.50（+98.00 +0.37%）
