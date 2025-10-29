欧州株　調整の動きみられるも、値幅は限定的　米ＦＯＭＣ待ち
東京時間18:07現在
英ＦＴＳＥ100　 9734.04（+37.30　+0.39%）
独ＤＡＸ　　24273.22（-5.41　-0.02%）
仏ＣＡＣ40　 8208.51（-8.07　-0.10%）
スイスＳＭＩ　 12330.55（-29.60　-0.24%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間18:07現在
ダウ平均先物DEC 25月限　47776.00（-119.00　-0.25%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6936.00（+10.25　+0.15%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　26261.50（+98.00　+0.37%）