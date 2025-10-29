ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７９、伊７７ｂｐ 小幅に縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%）
ドイツ 2.625
フランス 3.417（+79）
イタリア 3.393（+77）
スペイン 3.145（+52）
オランダ 2.777（+15）
ギリシャ 3.267（+64）
ポルトガル 3（+38）
ベルギー 3.169（+54）
オーストリア 2.927（+30）
アイルランド 2.865（+24）
フィンランド 2.994（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
