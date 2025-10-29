ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７９、伊７７ｂｐ　小幅に縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%）
ドイツ　　　　2.625
フランス　　　3.417（+79）
イタリア　　　3.393（+77）
スペイン　　　3.145（+52）
オランダ　　　2.777（+15）
ギリシャ　　　3.267（+64）
ポルトガル　　　3（+38）
ベルギー　　　3.169（+54）
オーストリア　2.927（+30）
アイルランド　2.865（+24）
フィンランド　2.994（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）