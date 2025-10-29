　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月29日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　29(　　　29)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　12(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 447(　　 447)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　72(　　　51)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　32(　　　32)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 950(　　 950)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2059(　　 691)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　10(　　　 4)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 200(　　 164)
日経225ミニ　 　11月限　　　　1756(　　 746)
　　　　　 　 　12月限　　　 46600(　 23934)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　28(　　　10)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 771(　　 531)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　41(　　　27)
日経225ミニ　 　11月限　　　　2293(　　 837)
　　　　　 　 　12月限　　　 29659(　 14497)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　32(　　　24)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　72(　　　72)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 187(　　 187)
　　　　　 　 　12月限　　　　4155(　　4155)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 6(　　　 6)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 377(　　 377)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　22(　　　22)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 396(　　 396)
　　　　　 　 　12月限　　　 16214(　 16214)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース