主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月29日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月29日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 29( 29)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 12( 0)
日経225ミニ 12月限 447( 447)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 72( 51)
TOPIX先物 12月限 32( 32)
日経225ミニ 12月限 950( 950)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2059( 691)
3月限 10( 4)
TOPIX先物 12月限 200( 164)
日経225ミニ 11月限 1756( 746)
12月限 46600( 23934)
1月限 28( 10)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 771( 531)
3月限 41( 27)
日経225ミニ 11月限 2293( 837)
12月限 29659( 14497)
1月限 32( 24)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 72( 72)
3月限 2( 2)
日経225ミニ 11月限 187( 187)
12月限 4155( 4155)
1月限 6( 6)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 377( 377)
3月限 22( 22)
日経225ミニ 11月限 396( 396)
12月限 16214( 16214)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
