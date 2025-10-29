主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月29日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月29日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3037( 1377)
TOPIX先物 12月限 1900( 1338)
日経225ミニ 12月限 6040( 5952)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1552( 871)
TOPIX先物 12月限 391( 391)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 10( 0)
TOPIX先物 12月限 506( 410)
日経225ミニ 12月限 7( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2785( 1889)
TOPIX先物 12月限 952( 936)
日経225ミニ 12月限 3752( 3745)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 319( 0)
3月限 30( 30)
TOPIX先物 12月限 466( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 11月限 301( 301)
12月限 2936( 2936)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 7202( 3409)
3月限 34( 22)
TOPIX先物 12月限 1657( 1553)
3月限 3( 3)
日経225ミニ 11月限 5503( 2389)
12月限 99476( 50472)
1月限 133( 77)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1276( 910)
3月限 37( 25)
日経225ミニ 11月限 6392( 2746)
12月限 57882( 27604)
1月限 147( 59)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2( 2)
日経225ミニ 11月限 243( 243)
12月限 6492( 6492)
1月限 11( 11)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1307( 1307)
3月限 69( 69)
日経225ミニ 11月限 984( 984)
12月限 31163( 31163)
1月限 127( 127)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
