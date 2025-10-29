　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月29日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3037(　　1377)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1900(　　1338)
日経225ミニ　 　12月限　　　　6040(　　5952)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1552(　　 871)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 391(　　 391)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　10(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 506(　　 410)
日経225ミニ　 　12月限　　　　　 7(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2785(　　1889)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 952(　　 936)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3752(　　3745)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 319(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　30(　　　30)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 466(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 301(　　 301)
　　　　　 　 　12月限　　　　2936(　　2936)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　7202(　　3409)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　34(　　　22)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1657(　　1553)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　11月限　　　　5503(　　2389)
　　　　　 　 　12月限　　　 99476(　 50472)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 133(　　　77)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1276(　　 910)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　37(　　　25)
日経225ミニ　 　11月限　　　　6392(　　2746)
　　　　　 　 　12月限　　　 57882(　 27604)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 147(　　　59)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 243(　　 243)
　　　　　 　 　12月限　　　　6492(　　6492)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　11(　　　11)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1307(　　1307)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　69(　　　69)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 984(　　 984)
　　　　　 　 　12月限　　　 31163(　 31163)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 127(　　 127)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

