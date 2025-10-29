　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月29日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　7177(　　7150)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　55(　　　55)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　9578(　　9578)
日経225ミニ　 　11月限　　　　4516(　　4516)
　　　　　 　 　12月限　　　122628(　122628)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　60(　　　60)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3114(　　3114)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　35(　　　35)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6729(　　6729)
日経225ミニ　 　11月限　　　　1667(　　1667)
　　　　　 　 　12月限　　　 56579(　 56579)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　45(　　　45)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　15(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 119(　　 119)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 493(　　 277)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1810(　　1590)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 4(　　　 4)
　　　　　 　 　12月限　　　　 847(　　 847)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 309(　　 298)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1058(　　1058)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　17(　　　17)
　　　　　 　 　12月限　　　　4662(　　4662)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 3(　　　 3)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 193(　　 193)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 567(　　 567)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1077(　　1069)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 941(　　 941)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2602(　　2602)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　12月限　　　 19094(　 19094)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　74(　　　74)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 526(　　 526)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 230(　　 215)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 316(　　 316)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 175(　　 175)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 292(　　 292)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　19(　　　19)
　　　　　 　 　12月限　　　　1743(　　1743)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

