外国証券 先物取引高情報まとめ（10月29日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月29日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 7177( 7150)
3月限 55( 55)
TOPIX先物 12月限 9578( 9578)
日経225ミニ 11月限 4516( 4516)
12月限 122628( 122628)
1月限 60( 60)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3114( 3114)
3月限 35( 35)
TOPIX先物 12月限 6729( 6729)
日経225ミニ 11月限 1667( 1667)
12月限 56579( 56579)
1月限 45( 45)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 15( 0)
TOPIX先物 12月限 119( 119)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 493( 277)
TOPIX先物 12月限 1810( 1590)
日経225ミニ 11月限 4( 4)
12月限 847( 847)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 309( 298)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 1058( 1058)
日経225ミニ 11月限 17( 17)
12月限 4662( 4662)
1月限 3( 3)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 193( 193)
TOPIX先物 12月限 567( 567)
日経225ミニ 12月限 1077( 1069)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 941( 941)
TOPIX先物 12月限 2602( 2602)
日経225ミニ 11月限 1( 1)
12月限 19094( 19094)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 74( 74)
TOPIX先物 12月限 526( 526)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 230( 215)
TOPIX先物 12月限 316( 316)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 175( 175)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 292( 292)
日経225ミニ 11月限 19( 19)
12月限 1743( 1743)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 7177( 7150)
3月限 55( 55)
TOPIX先物 12月限 9578( 9578)
日経225ミニ 11月限 4516( 4516)
12月限 122628( 122628)
1月限 60( 60)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3114( 3114)
3月限 35( 35)
TOPIX先物 12月限 6729( 6729)
日経225ミニ 11月限 1667( 1667)
12月限 56579( 56579)
1月限 45( 45)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 15( 0)
TOPIX先物 12月限 119( 119)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 493( 277)
TOPIX先物 12月限 1810( 1590)
日経225ミニ 11月限 4( 4)
12月限 847( 847)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 309( 298)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 1058( 1058)
日経225ミニ 11月限 17( 17)
12月限 4662( 4662)
1月限 3( 3)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 193( 193)
TOPIX先物 12月限 567( 567)
日経225ミニ 12月限 1077( 1069)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 941( 941)
TOPIX先物 12月限 2602( 2602)
日経225ミニ 11月限 1( 1)
12月限 19094( 19094)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 74( 74)
TOPIX先物 12月限 526( 526)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 230( 215)
TOPIX先物 12月限 316( 316)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 175( 175)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 292( 292)
日経225ミニ 11月限 19( 19)
12月限 1743( 1743)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース