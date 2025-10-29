　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月29日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 29558(　 27643)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 179(　　　79)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 28374(　 27584)
日経225ミニ　 　11月限　　　 23200(　 23200)
　　　　　 　 　12月限　　　321404(　321404)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 249(　　 249)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 22694(　 20467)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 372(　　 272)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 21474(　 20474)
日経225ミニ　 　11月限　　　 15477(　 15477)
　　　　　 　 　12月限　　　180417(　180417)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 267(　　 267)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1908(　　 967)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2701(　　1444)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 3(　　　 3)
　　　　　 　 　12月限　　　 15061(　 15061)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2521(　　1919)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6469(　　4262)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4638(　　4622)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4342(　　3618)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3821(　　3435)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　92(　　　92)
　　　　　 　 　12月限　　　 11390(　 11390)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 6(　　　 6)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3598(　　3436)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4317(　　4206)
日経225ミニ　 　12月限　　　　9182(　　9154)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3159(　　2891)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　42(　　　42)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6601(　　6441)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 159(　　 159)
　　　　　 　 　12月限　　　 48484(　 48484)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　62(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 730(　　 466)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 483(　　 347)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1484(　　 753)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 377(　　 373)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 711(　　 711)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　29(　　　29)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

