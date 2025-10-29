外国証券 先物取引高情報まとめ（10月29日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月29日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 29558( 27643)
3月限 179( 79)
TOPIX先物 12月限 28374( 27584)
日経225ミニ 11月限 23200( 23200)
12月限 321404( 321404)
1月限 249( 249)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 22694( 20467)
3月限 372( 272)
TOPIX先物 12月限 21474( 20474)
日経225ミニ 11月限 15477( 15477)
12月限 180417( 180417)
1月限 267( 267)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1908( 967)
TOPIX先物 12月限 2701( 1444)
日経225ミニ 11月限 3( 3)
12月限 15061( 15061)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2521( 1919)
TOPIX先物 12月限 6469( 4262)
日経225ミニ 12月限 4638( 4622)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4342( 3618)
3月限 6( 6)
TOPIX先物 12月限 3821( 3435)
日経225ミニ 11月限 92( 92)
12月限 11390( 11390)
1月限 6( 6)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3598( 3436)
TOPIX先物 12月限 4317( 4206)
日経225ミニ 12月限 9182( 9154)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3159( 2891)
3月限 42( 42)
TOPIX先物 12月限 6601( 6441)
日経225ミニ 11月限 159( 159)
12月限 48484( 48484)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 62( 0)
TOPIX先物 12月限 730( 466)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 483( 347)
TOPIX先物 12月限 1484( 753)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 377( 373)
TOPIX先物 12月限 711( 711)
日経225ミニ 11月限 29( 29)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
