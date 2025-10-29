ユーロスペースほかにて公開中の映画『次元を超える』にて“惑星ケルマン”のデザインを担当したYOSHIROTTEN、宇宙船のデザインを担当したマイケル・アリアス、特殊効果の相談役を務めた樋口真嗣からコメントが到着。あわせて新場面写真が公開された。

本作は、豊田利晃監督による『泣き虫しょったんの奇跡』以来、7年ぶりの長編フィクション作品。『破壊の日』以来、5年ぶりの共演となる窪塚と松田がW主演を務め、千原ジュニア、芋生悠、渋川清彦、東出昌大の他、板尾創路、祷キララ、窪塚愛流、飯田団紅、マメ山田ら豊田組を代表する常連キャストが集結している。また、『I'M FLASH!』以来、13年ぶりのコラボレーションとなるチバユウスケ率いるThe Birthdayがエンディングテーマを担当している。

修行者・山中狼介（窪塚洋介）が“無常（IMPERMANENCE）”と記された小指型の宇宙船で辿り着く“惑星ケルマン”。このビジュアルデザインを手がけたのは、音楽、ファッション、広告、空間演出など、ジャンルを横断して活動するアーティストのYOSHIROTTEN。YOSHIROTTENは、格子状の模様をした極彩色の惑星ケルマンの創作過程を振り返り、「監督から惑星ケルマンは“グリッドの中に入っていく惑星なんだ”という話を受けて、チームでCG上でシミュレーションしながら、その惑星の表面と近づいていったときの状況っていうのを想像しながら制作を進めていきました」とコメントした。

宇宙船デザインを手がけたのは、アニメーション映画『鉄コン筋クリート』（2006年）の監督として知られるCGクリエイターのアリアス。狼介が搭乗する宇宙船は“小指”をモチーフにしており、そのユニークな造形には過去作から続くテーマが込められていると豊田監督は明かす。監督は、「宇宙船のデザインベースにもなった小指というモチーフは『破壊の日』から繰り返し出しているんですけど、今回は暗殺者・新野風（松田龍平）のピストルの弾丸にもなるし、宗教家・阿闍梨（千原ジュニア）の不気味なコレクションにもなる。海外でもよく質問されるんです。あれは何のメタファーなのか、って。実は単なるブラックジョークで深い意味はない。僕は映画の世界に入る前、10代の時、将棋指しだったんですけど、棋士の世界にいると小指のない人によく出会うんです。指がないっていうのはヤクザだけじゃないんですよ。『次元を超える』の宇宙船に関しては、もっと感覚的なものですね。“小指が飛んで、それが宇宙まで飛んだらおもろいやんけ”くらいのものなんです」と軽妙に語る。

アリアスは、デザイン過程について、「有機的な質感を持ちながらも、ちゃんと宇宙船に見えるデザインを作るのはなかなか難しかったです。宇宙船の推力偏向エンジンがすごく好きです。あのエンジンには独特の複雑さと機能美があって、個人的にとても惹かれます」とデザインのポイントを語った。

さらに、特殊効果の相談役として『シン・ゴジラ』『シン・ウルトラマン』などの監督で知られる樋口が参加。VFXに頼らず“実体のある映像”を追求する豊田監督の哲学を支えている。「もちろんVFXも使っていますけど、なるだけアナログの特撮でやりたかった」と語る豊田監督に対し、樋口は「いわゆるCGで作り上げてしまっては、豊田監督の紡ぎ出すフィジカルでオーガニック、ネイティブな世界のトーンとの親和性が悪いので、極めてアナログ、しかしケミカルなマテリアルを使ったアプローチを提案しました」と語った。

あわせて公開された場面写真では、クリエイター陣が手がけた惑星ケルマンや宇宙船の姿が捉えられている。（文＝リアルサウンド映画部）