HACHI¡¢4th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRevealia¡ÙÈ¯Çä·èÄê
HACHI¤¬¡¢ËÜÆü10·î29Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿LIVE Blu-ray¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤½¤ó¤ÊµÇ°¤¹¤Ù¤Æü¤Ë¡¢4th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRevealia¡Ù¡Ê¥è¥ß¡§¥ê¥ô¥£¡¼¥ê¥¢¡Ë¤ò2026Ç¯2·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿·¤¿¤ËÈ¯É½¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¡ØRevealia¡Ù¤Ï¡¢¡È¥Ù¡¼¥ë¤òÃ¦¤°¡É¤È¤¤¤¦¸ì¸»¤«¤é¡¢ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä±Ñ¸ì¡ÖReveal¡×¤Ë¡¢¼ç¤Ë¥é¥Æ¥ó¸ì¤¬Í³Íè¤Î¾ì½ê¡¦À¤³¦¡¦³µÇ°¤òÉ½¤¹ÀÜÈø¼¡Ö¡Áia¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¡£¡Ö¼«¸Ê³«¼¨¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢HACHI¤Î¤¢¤¨¤Æ¸«¤»¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¾ð¤ä²²ÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¿´¤ÎÆâ¤Î¿¼ÁØ¤ò¸«¤»¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¤Îµ÷Î¥¤ò¤µ¤é¤Ë½Ì¤á¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¼«¿È¤Î¼«¸Ê³«¼¨¤Ï½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¡¢³Ð¸ç¤ò¤â¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÆ±»þ¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿2Ëç¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÇò¤¤¥Ù¡¼¥ë¤È²Ö¤¬°õ¾ÝÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØSHIBUYA♡HACHI¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ë¡ÖBrand New Episode¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¿·¶Ê¤ò12¶Ê´Þ¤á¤¿·×13¶Ê¡ÊÄÌ¾ïÈ×¤ÏBonus Track¤òÄÉ²ÃÍ½Äê¡Ë¤ò¼ýÏ¿¡£¹ë²Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¿Ø¤ò·Þ¤¨¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤³Ú¶Ê¤ò±Ô°ÕÀ©ºîÃæ¤È¤Î¤³¤È¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢ÆÃÀ½¥¯¥ê¥¢¥±¡¼¥¹¡¢Æîµþ¾ûÉ÷ Revealia¥¢¥¯¥ê¥ë¥«¥é¥Ó¥Ê¡¢µÇ°¥«¡¼¥É Revealia ver.(¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê)¡¢HACHI ¥é¥¤¥Ê¡¼¥Î¡¼¥Ä¥«¡¼¥É¤Î¹ë²ÚÆÃÅµ¤¬ÉÕÂ°¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍÈ×(½é²ó¸ÂÄêÈ×)¤È¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Î2·ÁÂÖ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
³Æ¥·¥ç¥Ã¥×ÊÌ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤ä¡¢1·î11Æü¤Þ¤Ç¤ËÍ½Ìó¤¹¤ë¤ÈÊ£À½¥³¥á¥ó¥È&¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È¤¬ÆÃÅµ¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÁá´üÍ½Ìó»Üºö¤Ê¤É¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Þ¤â¤Ê¤¯¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëHACHI¤¬ºî¤ê¾å¤²¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÁ´ÍÆ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢11·î21Æü¤è¤ê¼ýÏ¿¶Ê¡ÖBrand New Episode¡×¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë12·î12Æü¤Ë¤Ï¥«¥ë¥Ã¥Ä¤«¤ï¤µ¤¤Ë¤Æ¡ãLive Tour 2025¡ÈUnlockture¡É¡ä¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
4th ALBUM¡ØRevealia¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë
Í½Ìó¡§https://hachi.lnk.to/Revealia
¢£ÆÃÊÌ»ÅÍÍÈ×(½é²ó¸ÂÄêÈ×)
ÉÊÈÖ¡§KICS-94243
Äê²Á¡§¡ï8,800¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê¡ï8,000¡Ë
¡ÔCD¡Õ
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖSHIBUYA♡HACHI¡×¼çÂê²Î
¡ÖBrand New Episode¡×´Þ¤àÁ´13¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
ÆÃÊÌ»ÅÍÍÈ×ÆÃÅµ
¡¦ÆÃÀ½¥¯¥ê¥¢¥±¡¼¥¹
¡¦Æîµþ¾ûÉ÷ Revealia ¥¢¥¯¥ê¥ë¥«¥é¥Ó¥Ê
¡¦µÇ°¥«¡¼¥É Revealia ver.(¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê)
¡¦HACHI ¥é¥¤¥Ê¡¼¥Î¡¼¥Ä¥«¡¼¥É
¢£ÄÌ¾ïÈ×
ÉÊÈÖ¡§KICS-4244
Äê²Á¡§¡ï3,500¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê¡ï3,182¡Ë
¡ÔCD¡Õ
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖSHIBUYA♡HACHI¡×¼çÂê²Î
¡ÖBrand New Episode¡×´Þ¤àÁ´13¶Ê+Bonus Track 1¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
¢¨Bonus Track¤ÏÄÌ¾ïÈ×¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆÃÊÌ»ÅÍÍÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×Å¸³«¿Þ¡Ë
¡ÖBrand New Episode¡×
11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë0»þ¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
¡ÚCD¥·¥ç¥Ã¥×ÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¡Û
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È(°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯)¡§¤Þ¤·¤«¤¯¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É2Ëç¥»¥Ã¥È
amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¢¨¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿CD·ÁÂÖ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÆ±³¨ÊÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ß¤¢¤ß¡§¥¹¥¯¥¨¥¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸(40mm³Ñ)
¥²¡¼¥Þ¡¼¥º(°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯)¡§¥í¥´¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼(59mm¡ß59mm)
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥í¥´´Ì¥Ð¥Ã¥¸(38mm)
¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬(°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯)¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ê76£í£í¡Ë¡¡
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É(°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯)¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à/ÃÓÂÞÅ¹¤Ï¤´Í½Ìó¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ë¡§¥¹¥¯¥¨¥¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê40mm³Ñ¡Ë
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¥¥ó¥¯¥êÆ²¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê50mm¡ß50mm¡Ë
RK Music Official Shop¡§Î¾ÌÌºþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¡ÚÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¡Û
Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¡§Ê£À½¥³¥á¥ó¥È&¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È(54mm¡ß86mm)
³«ºÅ´ü´Ö¡Ê¢¨Å¹Æ¬¡¢ÄÌÈÎ¶¦ÄÌ¡Ë¡§2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë18:00¡Á2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
Áá´üÍ½Ìó¥Õ¥§¥¢¼Â»ÜÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È/amazon/¤¢¤ß¤¢¤ß/¥²¡¼¥Þ¡¼¥º/¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°/¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬/¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó/¤È¤é¤Î¤¢¤Ê(ÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î¤ß) /³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹/¥¥ó¥¯¥êÆ²/RK Music Official Shop
¡ÚÈ¯ÇäµÇ°ÆÃÊÌ¥ì¥·¡¼¥È¡Û
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤Î²¼µÅ¹ÊÞ(Å¹Æ¬)¤Ë¤Æ¡ØRevealia¡Ù¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¸ÂÄê¤Ç¡¢µÇ°¥ì¥·¡¼¥È¤òÈ¯¹Ô
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î10Æü(²Ð)¡Á2·î23Æü(·î)
¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É»¥ËÚ¥Ñ¥ë¥³Å¹¡¢ÀçÂæ¥Ñ¥ë¥³Å¹¡¢¿·½ÉÅ¹¡¢½ÂÃ«Å¹¡¢ÃÓÂÞÅ¹¡¢Ì¾¸Å²°¶áÅ´¥Ñ¥Ã¥»Å¹¡¢ÇßÅÄNUÃã²°Ä®Å¹¡¢Ê¡²¬¥Ñ¥ë¥³Å¹
LIVE Blu-ray¡ØHACHI Zepp Live Tour 2024 ¡Èfor ASTRA.¡É at TOKYO¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î29Æü(¿å)
¹ØÆþ¡§https://hachi.lnk.to/for_ASTRA.Blu-ray
¢£ÄÌ¾ïÈÇ
¡Ú²Á³Ê¡Û
¡ï8,800¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê¡ï8,000¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¡Û
Blu-ray+ÆÃÅµ
»°ÊýÇØ¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ
¡ÚÆÃÅµ¡Û
¡¦for ASTRA.¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É8Ëç¥»¥Ã¥È
¢¨RK Music Official ShopÈÎÇä¤ÎÄÌ¾ïÈÇ¡¢¥¥ó¥¯¥êÆ²¤ÇÈÎÇä¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍÈÇ¤ÈÄÌ¾ïÈÇ¡¢¤½¤ÎÂ¾Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤ÎÄÌ¾ïÈÇ¤Î¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¤ÏÆ±¤¸³¨ÊÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
Blu-ray
¡Åìµþ¸ø±é¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü(²¼µ³Ú¶Ê¡¦MC)
01.¥¹¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥¤
02.¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡Êgaze//he¡Çs me remix¡Ë
03.DIVE
04.ÌëÌÂ¤¤¸À
05.Dusk
06.20¡ÊDJ WILDPARTY remix¡Ë
07.¶õ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë
08.Deep Sleep Sheep
09.¢å64
10.Ëü²Ú¶À
11.¥Ó¡¼¶Ì
12.²ÆÅôÏ¶
13.ËüÍ°úÎÏ
14.VESTIGIA
15.ÎÞ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÁÂ¤«¡¢Â©¤â½ÐÍè¤Ê¤¤¡£
16.¤Þ¤Ê¤¶¤·
17.fragment
18.¸÷¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø
19.Pale Blue Dot
20.¥ì¥³¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ë
¢Tour Fragments
ËÜÊÔ¤Ë¤Ï¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Åìµþ¸ø±é¡¦ÂæËÌ¸ø±é¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Ü¡¼¥Ê¥¹±ÇÁü
¡ãHACHI Live Tour 2025 ¡ÈUnlockture¡É¡ä
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë
¸½ÃÏ³«¾ì 17:30 / ÇÛ¿®³«¾ì 18:00 / ³«±é 18:30
¡Ú²ñ¾ì¡Û
¥«¥ë¥Ã¥Ä¤«¤ï¤µ¤¡ÊÀîºê»Ô¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦Ê¸²½Áí¹ç¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¥Û¡¼¥ë
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û
2¼¡Àè¹ÔÈÎÇä¡Ê¥¤¡¼¥×¥é¥¹ / ÃêÁª¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö : 2025Ç¯11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë18:00 ¡Á 2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
¼õÉÕURL : https://eplus.jp/8hachi/
¾ÜºÙ¡§https://hachi-official.jp/news/758/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡HACHI YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡HACHI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX¡ÊTwitter¡Ë
¢¡HACHI INFORMATION X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¢¡HACHI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È