【「2025 国際縦読みコミックコンテスト」受賞作】 10月29日発表

「2025 国際縦読みコミックコンテスト」受賞作品発表 キービジュアル

楽天は、台湾クリエイティブ・コンテンツ・エイジェンシーおよびContents Lab. Blue TOKYOと共同で主催する「2025 国際縦読みコミックコンテスト」の受賞作品を10月29日に発表した。

「2025 国際縦読みコミックコンテスト」は、台湾のクリエイターを対象とした、縦読みフルカラーコミックのコンテスト。10月29日に行なわれた授賞式では、「銀賞」「特別審査員賞」「読者人気賞」「佳作」計4つの賞を発表し、7作品が受賞した。

「銀賞」作品の「地獄有事（地獄で何かが起こっている）」と「一分為惡（悪に1ポイント）」には賞金50万円の贈呈と、台湾および日本のプラットフォームにおける連載を予定しており、日本での連載は楽天のデジタルコミック配信サービス「R-TOON」他で実施する予定となっている。

なお、コンテストの受賞作品は、「R-TOON」編集部、TAICCA、Contents Lab. Blue TOKYO編集部、ならびに特別審査員による審査に加え、「R-TOON」を通じた一般投票によって選出された。また、コンテストの特別審査員には、役者・小説家の松井玲奈さんを迎え、各受賞者への表彰を行なった。

コンテスト結果

銀賞（賞金50万円／台湾と日本での連載保証）

作品名： 「地獄有事（地獄で何かが起こっている）」（著者名： 金勻、ジャンル： ファンタジー・SF）

作品名： 「一分為惡（悪に1ポイント）」（著者名： Udalin、ジャンル： BL）

特別審査員賞（賞金20万円／台湾と日本での連載保証）

作品名： 「紙紮人（紙で縫い合わせた人形）」（著者名： 竹川獅、 ジャンル： ホラー・ミステリー）

読者人気賞（賞金20万円／台湾と日本での連載保証）

作品名： 「地獄有事（地獄で何かが起こっている）」（著者名： 金勻、ジャンル： ファンタジー・SF）

佳作（賞金10万円）

作品名： 「屍眼（死体の目）」（著者名： 楊白、 ジャンル： BL）

作品名： 「獸夢旅人（ビーストドリームトラベラー）」（著者名： 白大與哈鴿、 ジャンル： ファンタジー・SF）

作品名： 「這才不是乙女GAME（これは乙女ゲームではありません）」（著者名： 芽露 、 ジャンル： 恋愛）

【松井 玲奈さんコメント】

今回のコンテストでは、文化の違いを超えて物語を紡ぐ力に何度も心を揺さぶられました。

台湾の風習を物語の核にした作品、日本のゲームカルチャーを感じる作品、どの作品も独自の世界観を持ちながらも、読み手の心をしっかり掴んでいました。

縦読みという新しい形が生む漫画表現のリズムや空間表現にも大きな可能性を感じ、漫画界の未来がますます楽しみです。

松井玲奈さん