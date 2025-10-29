常設コラボカフェ「ちいかわレストラン」（池袋PARCO 本館7F THE GUEST cafe&diner）にてキャンペーン「討伐フェア」が11月27日（木）より開催される。

【写真】「ハチワレ討伐成功！ドライカレーオムライス」「さすまた風フォーク」など

ちいかわの幅広い層のファンが楽しめるよう「ファミリーレストラン」をコンセプトに、オリジナルメニューや店内装飾が施された「ちいかわレストラン」。本フェアでは討伐をテーマに『ちいかわ』の漫画からエピソードを厳選し、メニュー化される。

フードメニューには、睨めっこで笑ってしまったちいかわが悪夢を見るようになってしまったシーンを再現した「ちいかわの『あ・く・む』のカラフルドリア」 。ハチワレのラッコとの特訓の成果が出た討伐シーンを再現した 「ハチワレ討伐成功！ドライカレーオムライス」 の2品のほか、デザート2品、ドリンク5品、サイドメニュー2品の全11品がラインナップ。

また討伐フェア開始の11月27日（木）よりカフェ併設のグッズショップにて「さすまた風フォーク」といったオリジナルグッズも発売されるほか、4,400円（税込）以上購入すると「ちいかわレストラン オリジナルショッパー第4弾」がプレゼントされる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）