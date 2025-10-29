　鹿児島ユナイテッドFCは29日、福岡大のFW中山桂吾(21)が2026シーズンから加入することが内定したと発表した。

　福岡県出身の中山は、ルーヴェン福岡から高川学園高を経て福岡大へ。今年はデンソーカップ九州選抜・プレーオフ選抜に選ばれたほか、第48回九州大学サッカートーナメント優勝、第49回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント16強などの戦績を残している。

　クラブ公式サイトを通じて「これまで熱くご指導くださった指導者の方々、そしてどんな時も支えてくれた家族や仲間に、心から感謝しています」と述べ、「その感謝の気持ちを胸に、鹿児島ユナイテッドFCの勝利のために全力で戦っていきます」と誓った。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文

●FW中山桂吾

(なかやま・けいご)

■生年月日

2003年12月14日(21歳)

■出身地

福岡県

■身長/体重

181cm/75kg

■経歴

ルーヴェン福岡U-12-ルーヴェン福岡-高川学園高-福岡大(在学中)

■戦績

2022年 九州大学サッカーリーグ1部 優勝

九州大学サッカーリーグ1部 新人賞(個人)

第45回九州大学サッカートーナメント 優勝

第45回九州大学サッカートーナメント 新人賞(個人)

2023年 全日本U20選抜

デンソーカップ九州選抜

九州大学サッカーリーグ1部 優勝

第7回全日本大学サッカー新人戦 準優勝

2024年 デンソーカップ全日本U20選抜

九州大学サッカーリーグ1部 優勝

2025年 デンソーカップ九州選抜・プレーオフ選抜

第48回九州大学サッカートーナメント 優勝

第49回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント ベスト16

■コメント

「この度、2026シーズンより鹿児島ユナイテッドFCに加入することになりました、福岡大学の中山桂吾です。

幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、歴史と情熱のある鹿児島ユナイテッドFCでスタートできることを大変嬉しく思います。

この夢は、決して自分一人の力で叶えられたものではありません。

これまで熱くご指導くださった指導者の方々、そしてどんな時も支えてくれた家族や仲間に、心から感謝しています。

その感謝の気持ちを胸に、鹿児島ユナイテッドFCの勝利のために全力で戦っていきます。

鹿児島ユナイテッドFCのファン・サポーターの皆様、応援よろしくお願いいたします!」