福岡大FW中山桂吾の鹿児島加入が内定「勝利のために全力で戦っていきます」
鹿児島ユナイテッドFCは29日、福岡大のFW中山桂吾(21)が2026シーズンから加入することが内定したと発表した。
福岡県出身の中山は、ルーヴェン福岡から高川学園高を経て福岡大へ。今年はデンソーカップ九州選抜・プレーオフ選抜に選ばれたほか、第48回九州大学サッカートーナメント優勝、第49回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント16強などの戦績を残している。
クラブ公式サイトを通じて「これまで熱くご指導くださった指導者の方々、そしてどんな時も支えてくれた家族や仲間に、心から感謝しています」と述べ、「その感謝の気持ちを胸に、鹿児島ユナイテッドFCの勝利のために全力で戦っていきます」と誓った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●FW中山桂吾
(なかやま・けいご)
■生年月日
2003年12月14日(21歳)
■出身地
福岡県
■身長/体重
181cm/75kg
■経歴
ルーヴェン福岡U-12-ルーヴェン福岡-高川学園高-福岡大(在学中)
■戦績
2022年 九州大学サッカーリーグ1部 優勝
九州大学サッカーリーグ1部 新人賞(個人)
第45回九州大学サッカートーナメント 優勝
第45回九州大学サッカートーナメント 新人賞(個人)
2023年 全日本U20選抜
デンソーカップ九州選抜
九州大学サッカーリーグ1部 優勝
第7回全日本大学サッカー新人戦 準優勝
2024年 デンソーカップ全日本U20選抜
九州大学サッカーリーグ1部 優勝
2025年 デンソーカップ九州選抜・プレーオフ選抜
第48回九州大学サッカートーナメント 優勝
第49回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント ベスト16
■コメント
「この度、2026シーズンより鹿児島ユナイテッドFCに加入することになりました、福岡大学の中山桂吾です。
幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、歴史と情熱のある鹿児島ユナイテッドFCでスタートできることを大変嬉しく思います。
この夢は、決して自分一人の力で叶えられたものではありません。
これまで熱くご指導くださった指導者の方々、そしてどんな時も支えてくれた家族や仲間に、心から感謝しています。
その感謝の気持ちを胸に、鹿児島ユナイテッドFCの勝利のために全力で戦っていきます。
鹿児島ユナイテッドFCのファン・サポーターの皆様、応援よろしくお願いいたします!」
