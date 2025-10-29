·§¤Î½ÐË×¾ðÊó¤Ç°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¡ÄÊ¡Åç¤¬Îý½¬¸«³Ø&¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅöÌÌÃæ»ß
¡¡Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ï28Æü¡¢Îý½¬¸«³Ø¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò29Æü¤«¤éÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢Ãæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢27Æü¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¾ì¤¬¤¢¤ë½½Ï»¾Â¸ø±àÅ·Á³¼ÇÉÕ¶á(ÂçºûÀ¸»úÁ°Àî¾®ºäÃÏÆâ)¤Ç·§¤Î½ÐË×¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¶á¤Î·§¤Ë¤è¤ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Íè¾ì¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤Æ·èÄê¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÆ³«¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ÂÁ´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¼¡Âè¡¢²þ¤á¤Æ°ÆÆâ¤¹¤ëÍ½Äê¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¡¹¤Ë¤Ï¡¢ÂçÊÑµÞ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤Ê¤ê¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²¿Â´¡¢¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
