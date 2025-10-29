明日10月30日（木）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「THE突破ファイル」は、「人体ミステリー＆突破交番！見えざる敵を撃退SP」。

徳永えりとおかずクラブのオカリナが演じる医師＆看護師コンビが活躍する「人体ミステリーファイル」は、女子高校生2人を同時に襲う呼吸困難の謎を究明。

テスト中に突然苦しみ始めた2人の女子高校生が呼吸困難で倒れ、病院に救急搬送された。共に数日前から息苦しさや咳が止まらないという症状が出ていたようだが、喘息やアレルギーなどの持病はない。その日は容態が落ち着いたため帰宅したが、1週間後、今度は下校途中に倒れ、再び病院に運び込まれてしまう。

毎週木曜日に同じような症状が表れるため、医師と看護師は原因を探るために学校へ。女子高校生たちが選択している音楽の授業や美術など、それぞれの教室、道具などを調べていく。

スタジオには、突破ドラマでおなじみの出演者たちが登場。意外にもゲスト解答者としては初参戦となる高橋ユウは「人体ミステリーファイル」の医師役で何度も原因不明の病気の謎を解き明かす様子を演じてきたが「皆さんから『あ、ユウちゃんだ！』って言ってもらえるのがめちゃくちゃうれしくて。認識してくれているんだなって感じます」と笑顔を見せる。

なえなのも「突破市役所スグやる課」のレギュラー的存在。MCの内村光良から現場の様子を聞かれ「尾形（貴弘）さんのローンの話をずっとしています」と、家を建てたパンサー・尾形の金銭事情話で盛り上がっていることを明かす。

人気企画「突破交番」では、カードを不正利用された被害者が続出。1人は一度も使ったことがないカードの情報が盗まれたようで、突破署の面々は被害者が立ち寄った美術館、ビリヤード場、スーパー銭湯を徹底チェック。しかし、防犯カメラを調べても有力な手掛かりはつかめない。

もう1人の被害者も原因に心当たりがなく、どこで情報が盗まれたのか分からない状況。スキミング、偽基地局詐欺、パソコンからのデータ漏洩などさまざまな可能性を調べてみるが、なかなか犯人にたどり着くことができない。果たして、犯人はどのような手口でカード情報を盗み出しているのか？

ドラマにはニッポンの社長がゲスト出演。辻皓平がカフェの店長、ケツがカード被害に遭った男性に扮している。VTRを見た高橋は「お芝居が良かったです、辻さん」と絶賛。ケツの演技に関してはなぜか言葉を濁し、周囲の笑いを誘う。