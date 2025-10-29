恵比寿のバーで発見、焼酎カクテルが魅せる新味の美味しさ　ここでしか味わえない焼酎の味わいに心を奪われた

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・恵比寿の焼酎カクテルバー『／DRAFT』です。

レアもの揃いのバーで異彩を放つ独創的な焼酎カクテル

芋焼酎を中心に入手困難なボトルまで棚にぎっしり。それらをロック、水割り、ソーダ割りで素のままの風味を楽しむのも大いにありだけど、このカウンターでしか味わえないのが焼酎を使ったオリジナルカクテルなのだ。

和紅茶とクリームチーズ1400円、若桃とマティーニ1500円

『／DRAFT』（左）和紅茶とクリームチーズ 1400円 和紅茶の香りを移した米焼酎がベース。上にはクリームチーズのホイップを乗せている （右）若桃とマティーニ 1500円

マティーニは鹿児島の「だいやめ」がベース。この焼酎が持つライチを思わせる香りがドライベルモットとさりげなくマッチし、ピックに刺した早摘みの桃の甘露煮がちょうどいい合いの手だ。

焼酎も世界の蒸留酒に肩を並べるようになったかと、頼もしい気持ちになってくる。しかも前菜から炭水化物までフードメニューも充実しているので一軒目としても使えそう。

直撃！焼酎の楽しみ方

「特に芋焼酎は造り手や原料、麹によって、多彩な味わいになるのが面白さ。最近ではライトな味わいのボトルも増え、若い飲み手が増えてきたのを実感しています。初心者から飲み慣れている人でも楽しんでもらえるのがオリジナルカクテル。黒糖や抹茶、ゆずなどの和素材をアクセントに使っていて焼酎の新味を発見できますよ！」

『／DRAFT』

恵比寿『／DRAFT』

［店名］『／DRAFT』

［住所］東京都渋谷区恵比寿南1-4-2・EBISU ASAHIYA BUILDING4階

［電話］03-6452-4900

［営業時間］17時〜翌2時

［休日］日

［交通］JR山手線ほか恵比寿駅西口から徒歩1分

※画像ギャラリーでは、ねぎがたっぷり「牡蠣と青のりのネギまみれ焼そば」の画像がご覧いただけます。

撮影／大西陽、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

…つづく「東京の芋焼酎酒場4選！ 酒好きの島で作られる“青酎”が旨い」では、焼酎の世界への扉を開くのに最適なお店をレポートしています。

【画像】ねぎまみれ！ にんにく香る焼きそばが酒の肴にもぴったり！（6枚）