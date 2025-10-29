10月28日、この1年間に放送された番組のなかから “世界に見せたい日本のドラマ” を選出・表彰する『東京ドラマアウォード2025』の授賞式が都内で開催された。

主演女優賞を受賞したのは、NHKドラマ『東京サラダボウル-国際捜査事件簿-』で主演を務めた女優・奈緒だ。その受賞スピーチとともに、変貌を遂げたヘアスタイルに注目が集まっている。

奈緒は2013年、地元・福岡で芸能活動を開始し、2018年のNHK連続テレビ小説『半分、青い。』で注目を集めた。その後も『あなたの番です』（日本テレビ系）や『ファーストペンギン！』（日本テレビ系）など数々の話題作に出演し、確かな演技力と透明感で幅広い世代に支持されている。

「奈緒さんが演じたのは、国際都市・新宿を舞台に、言葉や食文化が “サラダボウル” のように混ざりあう世界で奮闘する若手警察官です。作品のテーマを象徴するように髪を緑色に染め、“レタス頭” で役に挑んでいました。

役を生きるため、奈緒さんはあえて髪を染めたそうです。若手俳優のなかでも群を抜く表現力と柔軟性が評価され、今回の受賞につながったのだと思います」（放送作家）

授賞式では、そんな “レタス頭” から一転、黒髪のマッシュショートにイメージチェンジした姿で登場。肩を出した黒のロングドレスを身にまとい、クールで洗練された印象を放っていた。

「奈緒さんは近年、作品ごとに髪形や表情を大胆に変化させています。女優としての覚悟と遊び心が同居しており、そうした “変化を恐れない姿勢” が見る人を惹きつけるのです。授賞式での黒髪ショートも、次の作品に向けた準備かもしれません」（前出・放送作家）

奈緒は授賞式のあと、自身のInstagramを更新し、《とても幸せな夜でした》とコメント。感謝の言葉とともに、黒のドレスを着た全身ショットを投稿した。スリットからのぞく美脚や、柔らかな笑顔が印象的で、フォロワーからも称賛の声が寄せられている。

X上では、

《今年はいろんな髪型の奈緒さんを拝見できて嬉しいです》

《黒髪ショートがおしゃれです》

《最高にカワイイ主演でしたね。緑髪が似合ってました》

といった声が並んでいる。

主演として “異文化の交差点” を象徴する存在を体現した奈緒。大胆なビジュアルと繊細な演技の両立で、日本のドラマ界を牽引する存在となっている。