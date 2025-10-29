クマの出没が相次いでいます。

【画像】ドアに突進するクマなど

けさは山形市の東海大山形高校の近くで目撃されたほか、南陽市では、けさ小学校の玄関のガラスがクマに割られる被害がありました。

草むらの中を歩くクマ。階段を上っていきます。

そして、手すりをくぐるとカメラに向かって進んできました。

撮影していた人は身の危険を感じ、車の陰に避難します。その間にクマはさきほどまで人がいたところを通って反対側に移動しました。

こちらは、きょう午前８時すぎに、山形市で撮影された映像です。

きょう午前８時ごろ山形市蔵王成沢でクマ１頭が目撃されました。クマは体長およそ１メートルとみられ、現場は東海大山形高校から南に２００メートルほどの場所です。

近くには通学途中の高校生もいて、現場は一事騒然となりました。

東海大山形高校の近くではきのうからクマの目撃情報が相次いでいて、市や警察が警戒を続けています。

■クマが小学校のドアに突進

クマの出没は山形市だけに留まりませんでした。

こちらは南陽市立赤湯小学校の防犯カメラの映像です。撮影されたのはきょう午前５時すぎです。

ガラスに映る自分の姿に驚いたのか立ち上がり、ドアに突進。反対方向に走っていきます。

クマが突進した職員用通用口のガラスは割れてしまっています。

同じ時間帯に小学校の近くでクマの目撃情報があり、警察官が付近をパトロールしていたところ、ガラスが割られているのを発見しました。

関係者が見回りを行い学校の校舎内にクマがいないことは確認されましたが、赤湯小学校と赤湯中学校が休校になりました。

南陽市立赤湯小学校 須貝賢志 教頭「（警察や猟友会など）関係機関とも連携しながら子供たちの命の安全を第一に登校の再開に向けて判断していきたい」

南陽市では、郡山の住宅街などできのうからクマの目撃情報が相次いでいて注意を呼び掛けています。