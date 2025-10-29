ＳＣＳＫ、上期最終は85％増益で着地、下期配当を見送り

ＳＣＳＫ <9719> [東証Ｐ] が10月29日大引け後(18:15)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比85.1％増の356億円に拡大し、通期計画の635億円に対する進捗率は56.1％に達し、5年平均の44.7％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比8.1％増の278億円に伸びる計算になる。



同時に、TOBに伴い、従来47円としていた今期の下期配当を見送る方針とした。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比2.2倍の221億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の10.9％→11.1％に上昇した。



