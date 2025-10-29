MLBワールドシリーズ第4戦が日本時間29日に行われ、ブルージェイズが6-2でドジャースに勝利。対戦成績を2勝2敗のタイに戻しました。

前日の第3戦では延長18回の死闘を演じた両チーム。ドジャースの先発マウンドには前夜2本塁打を含む9出塁の活躍を見せた大谷翔平選手が立ちました。

試合は2回にドジャースがキケ・ヘルナンデス選手の犠牲フライで先制しますが、ブルージェイズが直後の3回にウラジーミル・ゲレロJr.選手の2ランで逆転に成功。その後、7回にブルージェイズが連打でヒット5本を集めて4点追加し試合を決めました。

この試合、大谷選手は7回途中、被安打6(うち被本塁打1)、6奪三振、4失点で敗戦投手に。バッターとしては第1打席に四球で出塁しましたが、3打数無安打2三振でした。

対戦成績が2勝2敗のタイとなり、今シリーズは第6戦以降までもつれることが決定しました。次戦に勝利しWS制覇に王手をかけて、第6戦の行われるトロントへ向かうのはどちらのチームとなるでしょうか。

【ワールドシリーズ結果】第1戦 ブルージェイズ11-4ドジャース第2戦 ブルージェイズ1-5ドジャース第3戦 ドジャース6×-5ブルージェイズ第4戦 ドジャース2-6ブルージェイズ