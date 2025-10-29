「日経225オプション」11月限プット手口情報（29日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、29日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万375円プット
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
日産証券 5( 5)
SBI証券 5( 3)
松井証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
◯5万625円プット
取引高(立会内)
松井証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
SBI証券 12( 12)
松井証券 1( 1)
◯5万1000円プット
取引高(立会内)
SBI証券 3( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
