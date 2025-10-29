梶裕貴の娘、センス抜群な贈り物 秋の詰め合わせに「どんぐりはお気をつけてくださいね！笑」
声優・梶裕貴（40）が29日、自身のXを更新し、娘からもらった意外なプレゼントに感激した。
【写真】センス抜群！秋の詰め合わせ 危険物？梶裕貴が貰った娘からの贈り物
定期的に娘の成長を報告している梶だが、今回は「娘から秋の詰め合わせのプレゼント」と写真を投稿し、袋の中に大量に入れられた落ち葉を紹介。
紅葉（こうよう）を感じる写真にファンは「素敵な詰め合わせですね かわいい どんぐりはお気をつけてくださいね！虫がいたりしますので笑」「可愛らしい詰め合わせですね 保育園で拾ってきたのかな？」「娘さんもセンスありますねぇ流石梶さんの娘さんです！！」「我が娘からも秋の詰め合わせのプレゼントをもらいましたが、虫がいたのでお気をつけください」と反応している。
梶は2019年6月23日に声優の竹達彩奈と結婚。2022年11月に第1子誕生を報告している。
