´öÅÄ¤ê¤é¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙED¼çÂê²Î¡ÖActor¡×CD¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¿¹»³Ì¤ÐÔ½Ð±é¤ÎMV¸ø³«·èÄê¤â
´öÅÄ¤ê¤é¤¬¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡ÖActor¡×¤òËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤ÎMV¤òËÜÆü20»þ¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï2025Ç¯10·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙSeason 3¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÉÊ¤Ø¤Î¿¼¤¤ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÃ¯¤â¤¬±é¤¸¤ë¡ÈÌò¡É¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë´¶¾ð¤äÍ¥¤·¤µ¤òÉÁ¤½Ð¤·¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
MV¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¿¹»³Ì¤ÐÔ¤¬½Ð±é¡£´öÅÄ¤È¤Ï¡¢2023Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¡Ù¤Ç¶¦¤ËºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿±ï¤¬¤¢¤ê¡¢´öÅÄËÜ¿Í¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤è¤êº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿¹»³¤Ë¤è¤ë°µ´¬¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Á´ÊÔ¤òÄÌ¤·¤ÆÅ¸³«¡£³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿Í¥¤·¤µ¤ä¡¢¤½¤ÎÆâ¤ËÀø¤à¶ìÇº¤ä³ëÆ£¤òÁ¡ºÙ¤«¤ÄÎÏ¶¯¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢±ÇÁüºî²È¡¦¿¶ÉÕ»Õ¡¦±é½Ð²È¤È¤·¤ÆÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ë»ÖÂ¼ÃÎÀ²¤¬Ì³¤á¤ë¡£»ÖÂ¼¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Vaundy¡¢¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¡¢MONDO GROSSO¡¢CHAI¡¢ÀÖ¤¤¸ø±à¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈºîÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ±ÇÁü´ÆÆÄ¡¦¿¶ÉÕ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿´öÅÄ¤ê¤é¡Ö¥ì¥ó¥º¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤ÏÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️´öÅÄ¤ê¤é ¥³¥á¥ó¥È
Ã¯¤·¤â¤¬Æü¡¹¡¢²¿¤«¤·¤é¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë¡ÈActor¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢Ã¯¤Ë¤â¸«¤»¤Ê¤¤´é¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤È¤ÎÌóÂ«¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¡¢¼é¤êÈ´¤¤¿¤¤¤È´ê¤¦¿®Ç°¡£
¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¿´¤Î±üÄì¤ÇÇ³¤ä¤·Â³¤±¤ë¤½¤ÎÁÛ¤¤¤È¡¢¤½¤ÎÌò¤òÁ´¤¦¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿´¤Ï¡¢µ¶¤ê¤È¤¤¤¦°ì¸À¤Ç¤Ï³ç¤ì¤Ê¤¤¡¢³Î¤«¤Ê¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤È°¦¾ð¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬É¬¤º¤·¤âµ¶¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤½¤ÎÍ¾Çò¤Ë½É¤ëÍ¥¤·¤µ¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤ò¡¢¹ÎÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤ß¤ò¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢Ìò¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿¹»³Ì¤ÐÔ¤µ¤ó¤¬¡¢¿Í¤ÎÆâ¤Ë¤¢¤ëÆóÌÌÀ¤È¤½¤Î±ü¤ËÀø¤à¸ÉÆÈ¤ò¡¢¤ª¿ÈÂÎ¤Ò¤È¤Ä¤ÇÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»£±ÆÃæ¤ÏÂ©¤òÆÝ¤à¤Û¤É¡¢½Ö¤¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ°ºî¤äÉ½¾ð¡¢¸ÆµÛ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âË¤«¤Ë¡È¿Í´Ö¤½¤Î¤â¤Î¡É¤òÂÎ¸½¤µ¤ì¤ë¤ª»Ñ¤Ë¡¢¤½¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò³À´Ö¸«¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¿´¤«¤é´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¹»³¤µ¤ó¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤ÏËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç´°À®¤·¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Î»ÖÂ¼ÃÎÀ²¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»£±Æ¥Á¡¼¥à¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿É½¸½¤ò°ì¤Ä¤â¤³¤Ü¤¹¤Þ¤¤¤È¡¢¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ±ÇÁü¤Ë½É¤Ã¤¿Music Video¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¤âÆ±¤¸²¹ÅÙ¤ÇÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️¥¥ã¥¹¥È¡¦¿¹»³Ì¤ÐÔ ¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¡¢´öÅÄ¤µ¤ó¤ÎMV¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç²»³Ú¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤´±ï¤â¤¢¤ê¡¢
º£²ó¡¢´öÅÄ¤µ¤ó¤«¤éÄ¾¡¹¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«Ìò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç°ú¤¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
´öÅÄ¤µ¤ó¤ÎËÜÅö¤Ë¥¥é¥¥é¤·¤¿POP¥½¥ó¥°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤¬¤É¤¦¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢
À¤³¦´Ñ¤â¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢À§Èó³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️´ÆÆÄ¡¦»ÖÂ¼ÃÎÀ² ¥³¥á¥ó¥È
¤ê¤é¤µ¤ó¤ÎÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢·Ê¿§¤ò¹Í¤¨ËèÆüÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¿¹»³¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤¹¤ëÆü¤¬»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿³î¤Ä¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¡²ñ¤Ç¤´°ì½ï¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Á´¤¯¡¢Í½Â¬¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤ÎÆü¡¹¡¢»£±ÆÆü¤â¥É¶ÛÄ¥¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ç¤·¤¿¡£
°ì±©¤Î¥Õ¥é¥ó¥ß¥ó¥´¤ÎÆ»²½»Õ¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÂçÂæ¤òÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿¶ÉÕ¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÀß·×¤«¤é¤ÏÍ½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤¡¢¿¶¤ê¤Îºé¤Êý¤ä¡¢°áÁõ¡¢¥á¥¤¥¯¡¢Èþ½Ñ¡¢¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¸½¾ì¤ÇÍµ¡Åª³î¤Ä¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¯¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î1·ÁÂÖ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡ÖActor¡×¤Ï¡¢¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Ä´ººÊó¹ð½ñÉ÷¤Î»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉõÅû¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥áÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¹ë²Ú¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡¢CDÈ×ÌÌ¤Ë¤ÏËÜ¿Í¤Î¼êÉÁ¤¥¤¥é¥¹¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
◾️ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖActor¡×
2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§´öÅÄ¤ê¤é¡¿ÊÔ¶Ê¡§°æ¾åÃÈÇ·
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§orcd.co/actor
◾️¥·¥ó¥°¥ëCD¡ÖActor¡×
2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¹ØÆþ¡§https://LilasIkuta.lnk.to/Actor
²Á³Ê¡§\2,800¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§XSCL-121~2
»ÅÍÍ¡§´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡¡CD¡ÜÄ´ººÊó¹ð½ñÉ÷¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
¢¡¼ýÏ¿¶Ê
1.Actor
2.Actor -Anime Edit-
3.Actor -Instrumental-
¢¡Å¹ÊÞÊÌÆÃÅµ ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ/ÆÃÅµÆâÍÆ
Amazon.co.jp ¡Ä ¥á¥¬¥¸¥ã¥±
TOWER RECORDSÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
HMVÁ´Å¹¡ÊHMV&BOOKS Online´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼
Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡Ë ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Þ¤·¤«¤¯¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
Sony Music Shop ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
´öÅÄ¤ê¤é±þ±çÅ¹ÆÃÅµ ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
±þ±çÅ¹ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¡§https://lilasikuta.jp/shoplist/251029/¡¡
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÉÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤È ¡ÉÆÃÅµÈóÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ë¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤«¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◾️TV¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙSeason 3
¢¡ÊüÁ÷¾ðÊó
¡ÚSeason 3¡ÛËè½µÅÚÍË23:00¤è¤ê¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ10·î£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:00¡Á23:30
¥Æ¥ì¥ÓÂçºå10·î£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:00¡Á23:30
¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ10·î£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:00¡Á23:30
¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á10·î£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:00¡Á23:30
¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»10·î£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:00¡Á23:30
TVQ¶å½£ÊüÁ÷10·î£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:00¡Á23:30
BS¥Æ¥ìÅì10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë24:30¡Á25:00
¢¡ÇÛ¿®¾ðÊó
³Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍË23:30¡Á½ç¼¡ÇÛ¿®Ãæ
ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à
Amazon Prime Video
Disney+¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë
DMM TV
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ for Prime Video
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ ¥Ë¥³¥Ë¥³»ÙÅ¹
FOD
Hulu
J:COM STREAM
Lemino
milplus
Netflix
TELASA
TELASA¡ÊPonta¥Ñ¥¹¡Ë
U-NEXT
¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥à¥º
¥¢¥Ë¥áÊüÂê
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
Â¾
¢¡STAFF¡§
¸¶ºî¡§±óÆ£Ã£ºÈ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ¡§º£°æÍ§µª»Ò
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§»³ºêè½Çµ¡¡
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÅèÅÄÏÂ¹¸
¿§ºÌÀß·×¡§¸¶ ¶³»Ò¡¡
Èþ½ÑÀßÄê¡§ÃÝÆâÍ®µª(ÁðÆå)¡¡¿ùËÜÃÒÈþ¡ÊUnstable¡Ë
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§±±°æ¤ß¤Ê¤ß¡¡¡¡
CG´ÆÆÄ¡¡ÅÏîµ·¼ÂÀ¡Ê¥µ¥Ö¥ê¥á¥¤¥·¥ç¥ó¡Ë
»£±Æ´ÆÆÄ¡§º´µ×´ÖÍªÌé¡¡¡¡
Éû»£±Æ´ÆÆÄ¡§°ËÆ£¹¬»Ò¡¡
ÊÔ½¸¡§¾®¸ýÍýºÚ¡ÊIMAGICA¡Ë
²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§(K)NoW_NAME
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¤Ï¤¿¤·¤ç¤¦Æó
²»¶Á¸ú²Ì¡§½Ð±ÀÈÏ»Ò
À©ºî¡§WIT STUDIO¡ßCloverWorks
¢¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¿Í¤Ï¤ß¤Ê¡¡Ã¯¤Ë¤â¸«¤»¤Ì¼«Ê¬¤ò¡¡»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½
À¤³¦³Æ¹ñ¤¬¿åÌÌ²¼¤ÇßõÎõ¤Ê¾ðÊóÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡£
Åì¹ñ(¥ª¥¹¥¿¥Ë¥¢)¤ÈÀ¾¹ñ(¥¦¥§¥¹¥¿¥ê¥¹)¤Ï¡¢½½¿ôÇ¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÎäÀï¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
À¾¹ñ¤Î¾ðÊó¶ÉÂÐÅì²Ý¡ÒWISE(¥ï¥¤¥º)¡Ó½êÂ°¤Ç¤¢¤ëÀ¨ÏÓ¥¹¥Ñ¥¤¤Î¡Ò²«ºª(¤¿¤½¤¬¤ì)¡Ó¤Ï¡¢
ÅìÀ¾Ê¿ÏÂ¤ò¶¼¤«¤¹´í¸±¿ÍÊª¡¢Åì¹ñ¤Î¹ñ²ÈÅý°ìÅÞÁíºÛ¥É¥Î¥Ð¥ó¡¦¥Ç¥º¥â¥ó¥É¤ÎÆ°¸þ¤òÃµ¤ë¤¿¤á¡¢
¤¢¤ë¶ËÈëÇ¤Ì³¤ò²Ý¤»¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤ÎÌ¾¤â¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÒÛæ(¥¹¥È¥ê¥¯¥¹)¡Ó¡£
ÆâÍÆ¤Ï¡¢¡È°ì½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë²ÈÂ²¤òºî¤ê¡¢¥Ç¥º¥â¥ó¥É¤ÎÂ©»Ò¤¬ÄÌ¤¦Ì¾Ìç¹»¤Îº©¿Æ²ñ¤ËÀøÆþ¤»¤è¡É¡£
¡Ò²«ºª(¤¿¤½¤¬¤ì)¡Ó¤Ï¡¢Àº¿À²Ê°å¥í¥¤¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÊ±¤·¡¢²ÈÂ²¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤À¤¬¡¢Èà¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿Ì¼¡¦¥¢¡¼¥Ë¥ã¤Ï¿´¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÄ¶Ç½ÎÏ¼Ô¡¢ºÊ¡¦¥è¥ë¤Ï»¦¤·²°¤À¤Ã¤¿¡ª
3¿Í¤ÎÍø³²¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÀµÂÎ¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¶¦¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Î²¾½é¤á¤Î²ÈÂ²¤Ë¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÏÂ÷¤µ¤ì¤¿¡½¡½¡£
¢¡Info
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://spy-family.net/
¸ø¼°£Ø¡§https://twitter.com/spyfamily_anime
¸ø¼°LINE¡§https://lin.ee/evp4YiJ
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/spy_family_official/
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@TOHOanimation
¢¡¸¶ºî¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙºîÉÊ¾ðÊó
Ãø¼Ô¡§±óÆ£Ã£ºÈ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¡Ë
ÁíPV¿ô6²¯±Û¤¨¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬ 3,800 ËüÉôÆÍÇË¡ª
ºÇ¿·16´¬È¯ÇäÃæ¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡´öÅÄ¤ê¤é ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡´öÅÄ¤ê¤é ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡´öÅÄ¤ê¤é ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡´öÅÄ¤ê¤é ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok