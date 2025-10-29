　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、29日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　11(　　11)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 8(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 124(　　74)
野村証券　　　　　　　　　　　　25(　　25)
ビーオブエー証券　　　　　　　　15(　　15)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　12(　　12)
JPモルガン証券　　　　　　　　　60(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　33(　　 9)
ソシエテジェネラル証券　　　　　59(　　 9)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
みずほ証券　　　　　　　　　　　50(　　 0)


◯5万625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　14(　　14)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 8(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　64(　　64)
JPモルガン証券　　　　　　　　　20(　　20)
ソシエテジェネラル証券　　　　　19(　　19)
インタラクティブ証券　　　　　　18(　　18)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　16(　　14)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　10(　　10)
松井証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)


◯5万875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　34(　　34)
JPモルガン証券　　　　　　　　　17(　　17)
松井証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)


◯5万1000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 275(　 175)
ソシエテジェネラル証券　　　　　64(　　64)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　48(　　36)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　28(　　28)
JPモルガン証券　　　　　　　　 123(　　23)
松井証券　　　　　　　　　　　　17(　　17)
楽天証券　　　　　　　　　　　　16(　　16)
ビーオブエー証券　　　　　　　　15(　　15)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 6(　　 6)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
野村証券　　　　　　　　　　　 300(　　 0)


◯5万1250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　42(　　42)
JPモルガン証券　　　　　　　　　25(　　25)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　19(　　19)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
みずほ証券　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　12(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
シティグループ証券　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
松井証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万1500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 402(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)
みずほ証券　　　　　　　　　　 400(　　 0)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 0)




※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

