「日経225オプション」11月限プット手口情報（29日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、29日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 2( 2)
SBI証券 8( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万375円プット
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 124( 74)
野村証券 25( 25)
ビーオブエー証券 15( 15)
BNPパリバ証券 12( 12)
JPモルガン証券 60( 10)
SBI証券 33( 9)
ソシエテジェネラル証券 59( 9)
楽天証券 6( 6)
松井証券 6( 6)
みずほ証券 50( 0)
◯5万625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
SBI証券 8( 4)
松井証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 64( 64)
JPモルガン証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 19( 19)
インタラクティブ証券 18( 18)
SBI証券 16( 14)
BNPパリバ証券 10( 10)
松井証券 7( 7)
◯5万875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 34( 34)
JPモルガン証券 17( 17)
松井証券 9( 9)
BNPパリバ証券 4( 4)
◯5万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 275( 175)
ソシエテジェネラル証券 64( 64)
SBI証券 48( 36)
BNPパリバ証券 28( 28)
JPモルガン証券 123( 23)
松井証券 17( 17)
楽天証券 16( 16)
ビーオブエー証券 15( 15)
三菱UFJeスマート 6( 6)
マネックス証券 2( 2)
野村証券 300( 0)
◯5万1250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 42( 42)
JPモルガン証券 25( 25)
BNPパリバ証券 19( 19)
松井証券 8( 8)
みずほ証券 5( 5)
SBI証券 12( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
シティグループ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万1375円プット
取引高(立会内)
松井証券 10( 10)
ABNクリアリン証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万1500円プット
取引高(立会内)
松井証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 402( 2)
楽天証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
みずほ証券 400( 0)
SBI証券 6( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
