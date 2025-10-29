「日経225オプション」11月限コール手口情報（29日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、29日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
BNPパリバ証券 17( 17)
SBI証券 14( 8)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 930( 530)
SBI証券 431( 205)
シティグループ証券 101( 101)
BNPパリバ証券 237( 97)
楽天証券 88( 88)
松井証券 70( 70)
ソシエテジェネラル証券 69( 69)
三菱UFJeスマート 45( 45)
JPモルガン証券 28( 28)
SMBC日興証券 20( 20)
モルガンMUFG証券 15( 15)
ゴールドマン証券 14( 14)
UBS証券 610( 10)
マネックス証券 8( 8)
三菱UFJ証券 4( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
岡三証券 3( 3)
アイザワ証券 2( 2)
みずほ証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
Jトラストグローバル 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
バークレイズ証券 600( 0)
◯5万1750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 37( 37)
BNPパリバ証券 13( 13)
SBI証券 8( 6)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
松井証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 585( 185)
SBI証券 112( 64)
楽天証券 55( 55)
ソシエテジェネラル証券 54( 54)
BNPパリバ証券 41( 41)
JPモルガン証券 30( 30)
SMBC日興証券 21( 21)
松井証券 21( 21)
広田証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 6( 6)
モルガンMUFG証券 5( 5)
ゴールドマン証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
みずほ証券 400( 0)
◯5万1375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万2250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
BNPパリバ証券 17( 17)
SBI証券 14( 8)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 930( 530)
SBI証券 431( 205)
シティグループ証券 101( 101)
BNPパリバ証券 237( 97)
楽天証券 88( 88)
松井証券 70( 70)
ソシエテジェネラル証券 69( 69)
三菱UFJeスマート 45( 45)
JPモルガン証券 28( 28)
SMBC日興証券 20( 20)
モルガンMUFG証券 15( 15)
ゴールドマン証券 14( 14)
UBS証券 610( 10)
マネックス証券 8( 8)
三菱UFJ証券 4( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
岡三証券 3( 3)
アイザワ証券 2( 2)
みずほ証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
Jトラストグローバル 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
バークレイズ証券 600( 0)
◯5万1750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 37( 37)
BNPパリバ証券 13( 13)
SBI証券 8( 6)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
松井証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 585( 185)
SBI証券 112( 64)
楽天証券 55( 55)
ソシエテジェネラル証券 54( 54)
BNPパリバ証券 41( 41)
JPモルガン証券 30( 30)
SMBC日興証券 21( 21)
松井証券 21( 21)
広田証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 6( 6)
モルガンMUFG証券 5( 5)
ゴールドマン証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
みずほ証券 400( 0)
◯5万1375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)