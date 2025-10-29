【間もなく試合開始!!】日本シリーズ2025第4戦 阪神 VS ソフトバンク 雪辱か？ 連勝か？
1勝1敗で迎えた第3戦は、阪神が先制する展開となりましたが、ソフトバンクが逆転に成功。その後は1点差を守り切り、勝利しました。そして本日、第4戦が行われます。
マイナビニュースでは、試合展開を見やすくまとめた速報記事を公開中です。テレビ観戦できない方は、ぜひチェックしてみてください。
→✅第4戦の速報記事を見る!!
○予告先発投手は阪神・郄橋遥人、ソフトバンク・大津亮介
第4戦は、本日18時に試合開始予定です。両チームの予告先発投手は、阪神が郄橋遥人投手、ソフトバンクが大津亮介投手と発表されています。
第3戦では、6回表に逆転された阪神がその後、何度も得点圏に出塁したものの、肝心なところで惜しいプレーがでてソフトバンクに追いつけず敗れました。まさに一打一球が勝敗を分ける展開でした。
1勝1敗のタイから第3戦を制したチームが、高い確率でシリーズを制してきたというデータもあります。果たして第4戦はどうなるでしょうか。
「阪神タイガース」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
マイナビニュースでは、試合展開を見やすくまとめた速報記事を公開中です。テレビ観戦できない方は、ぜひチェックしてみてください。
→✅第4戦の速報記事を見る!!
○予告先発投手は阪神・郄橋遥人、ソフトバンク・大津亮介
第3戦では、6回表に逆転された阪神がその後、何度も得点圏に出塁したものの、肝心なところで惜しいプレーがでてソフトバンクに追いつけず敗れました。まさに一打一球が勝敗を分ける展開でした。
1勝1敗のタイから第3戦を制したチームが、高い確率でシリーズを制してきたというデータもあります。果たして第4戦はどうなるでしょうか。
「阪神タイガース」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ