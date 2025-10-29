橋本環奈、スーツが似合う大人女子な姿をファン大絶賛「かっこいー！」「真っ黒！大人ぽいです！」
「橋本環奈＆井手上漠マネージャー」インスタグラムが、29日に更新。撮影中の橋本の姿を公開すると「かっこい！」などの反響が集まった。
【別カット】橋本環奈のカッコよくもかわいいスーツ姿（2枚）
洋服の青山が展開する「美ジ楽スーツ」の新CMキャラクターに起用されている橋本。今回のマネージャーの投稿では「洋服の青山『美ジ楽スーツ』篇からオフショットです！」のコメントとともにCM撮影のオフショットがアップされた。真っ黒な背景でグレーのスーツを着こなす彼女はとてもクールで、普段のかわいらしさとは違った魅力を見せている。
コメント欄でもファンから「大人っぽい、いいかんじ」「かっこいー！」「真っ黒！大人ぽいです！」「オシャレなスーツ姿の環奈ちゃん」など絶賛が相次いだ。
■橋本環奈（はしもと かんな）
1999年2月3日生まれ、福岡県出身。アイドルグループRev. from DVLとして活動していた際、イベントで踊る姿を撮影された「奇跡の一枚」が知名度急上昇のきっかけとなり、その後は女優として活躍。2025年4月期には主演ドラマ『天久鷹央の推理カルテ』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）が放送された。
引用：「橋本環奈＆井手上漠マネージャー」インスタグラム（＠kannahashimoto.mg）
