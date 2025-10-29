「責任転嫁以外の何者でもない」しみけん　空港案内員への“逆恨み”ブログに批判噴出

元セクシー男優で実業家・YouTuberのしみけん（46）が、10月27日にブログを更新。『仕事のできる人とできない人の違い。』と題し、大阪国際空港（以下、伊丹空港）のインフォメーションスタッフに対しての批判を綴った記事が物議を醸している。

問題となっている記事は、《久しぶりに腹が立ったのでブログ更新》という文言から始まる内容だ。会食の予定のために、飛行機を使って伊丹空港に到着したしみけん。目的地は大阪駅だが、途中の伊丹駅までは“Googleナビ”でしみけんが調べたところによると空港から徒歩18分ほどだったそう。そのため、しみけんは伊丹駅まで歩いて、そこから電車で大阪駅まで240円で行こうと思ったという。

しかし土地勘がないため、伊丹空港のインフォメーションで伊丹駅まで徒歩での道を聞いたというしみけん。そこで、案内員から「遠いですよ」と言われたものの、しみけんが「Googleナビでは18分と出てますので歩きます」と伝えると、案内員は「南口から出て歩いて、走井の交差点を〜」とルートを教えてくれたそうだ。

しかし、案内されたルートを実際に歩いてみると、Googleナビとはまったく違うルートで徒歩45分と出たという。これについてしみけんは、《おそらくGoogleナビのスタート地点が伊丹空港の変なところからだったので18分と出たのだろう》と考察している。

しかし、それだと会食に間に合わず、土地勘もないため結局タクシーを拾ったという。予定では240円で行こうとしていたところを、タクシー代で7000円ほどかかったことを明かし、激しい苛立ちをインフォメーションの案内員へとこう向けている。

《インフォメーションの人も「18分では行けないことはわかっていたはず」なのにそこを指摘してこないことに腹が立った。僕だったら案内の際に「おそらく18分では難しいと思います。伊丹駅に行くのでしたら〇〇というルートがあります」と提案していただろう。（中略）

ムカついた。お金がかかったことにでは無い。（いや、ちょっとある） 仕事の出来無さと時間を消費させられたことと負の感情を持たされたこと、へだ》

さらに、《あの人は一生うだつの上がらない人生で、お金が無いことを世の中のせいにしていればいいと思った》と暴言まで吐く始末だった。

「今回の件に関しては、そもそも『遠いですよ』と指摘してくれているので、かなり親切な案内員ですよね。その忠告を聞かずに『歩きます』と自分で断言しておきながら、一方的に案内員を責める態度がまったく共感を得られていないようです。さらに、Xでもこのブログの内容が拡散され、プチ炎上状態になっています」（スポーツ紙記者）

ネット上ではしみけんへの批判の声が殺到している。

《はぁ!?これのどこにインフォメーションを責める部分があるの？》

《自分が調べ方が悪く、確認も怠った挙句、案内所の人に腹を立てるのはどうかと思う》

《「遠いですよ」と言われたのに、グーグルの情報を信じているので完全に無視してますよね。他責思考の方だなと思いました》

《めちゃくちゃな論理で案内の人を叩いてるね。責任転嫁以外の何者でもない》

《最後の暴言で、普通に仕事してる一般人を下に見てるのがわかる》