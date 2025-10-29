ほしのあき48歳、夫・三浦皇成＆娘と仲良しショット ミニスカ着用で「若すぎる」「少女にしか見えない」
タレント・ほしのあきが、29日までにインスタグラムを更新。夫・三浦皇成や娘との姿を披露した。
【写真】ほしのあき48歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
9月28日に中山競馬場で行われたスプリンターズステークスでG1初勝利を達成した三浦。先日は「みんなにお祝いしてもらえて幸せだね〜」とケーキのショットや、「お花ありがとうございました」と夫婦ショットを公開した。
今回は「チャッキーFamily」と、ホラー映画『チャイルド・プレイ』に登場する「チャッキー」をイメージしたコスプレを披露。ファンからは「若すぎる」「少女にしか見えない」「可愛いです」などのコメントや、ハートの絵文字が多数寄せられた。
2011年9月に結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。SNSでは連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっている。
引用：「ほしのあき」インスタグラム（@akihoshino_official）
