スカーレット・ヨハンソンが娘に贈ったオドロキのプレゼント
「アベンジャーズ」シリーズや『ジョジョ・ラビット』などに出演するスカーレット・ヨハンソンが、現在11歳の娘ローズに贈ったという、驚きのプレゼントを明かした。
【写真】スカーレット・ヨハンソン40歳、黒のミニドレスで華麗なルックを披露
この後放送予定のQVC＋ HSN＋の番組『Busy This Week（原題）』の一部が公開され、スカーレットが司会のビジー・フィリップスから「今までで贈ったなかで最高のプレゼント」を聞かれた映像がシェアされた。
スカーレットはこの中で、「娘が7歳か8歳の時に、マリー・アントワネットのドレスが欲しいとお願いされたんです」と告白。早速、ハンドメイドやビンテージ、クラフト素材に特化したオンラインマーケットプレイスEtsyを使って、作ってくれる人を探したそうだ。
「ウクライナでオペラ衣装を手掛ける、素晴らしいドレス製作者が、娘のためにフープスカートとコルセットをあしらった完全にオペラ仕様のマリー・アントワネットのドレスを作ってくれたんです」とコメント。「本当にとんでもなかった」と続け、「何年も着られるように、2ピースに分かれていて、娘は今も着ているけれど、本当にかわいいの」と称賛した。
なお、ローズもドレスを大切にしているようで、ハロウィンの仮装などには使わないそう。「実は、私の結婚式で着てくれたの。本当に素晴らしかった。娘は最初リトルドレスを着ていたけれど『今すぐ着替えたい』って言うから、式の真っ最中に『すぐに戻ります。ローズのお色直しがあるので』と抜けたんです」と、ドレスの思い出を振り返った。
スカーレットは、仏人ジャーナリストのロマン・ドリアックと2014年に結婚し、同年9月に第一子となるローズを出産。ロマンとは2017年に離婚したが、後に人気番組『サタデー・ナイト・ライブ』の脚本家として知られるコリン・ジョストと交際し、2020年10月に、プライベートな結婚式を挙げた。コリンとの間には、4歳の息子コスモも誕生している。
