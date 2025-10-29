超学生の2ndフルアルバム『アンフィテアトルム』が完成した。

◆撮り下ろし写真

約2年8ヶ月ぶりのフルアルバムとなる同作にはこれまでリリースされた5曲のデジタルシングルに、先行リリースされたTVアニメ『桃源暗鬼』第二クール・練馬編のOP主題歌「阿弥陀籤」を含む新曲6曲を収録している。新曲は超学生自身が制作した楽曲をはじめ、原口沙輔、弌誠、宮守文学といった著名クリエイター、エレクトロ・スウィングの楽曲制作を得意とするトラックメイカー／ダンサーのzensenが参加するなど、超学生が惚れ込む音楽を追求した作品となった。

2025年に行った超学生のインタビューは、超学生初の作詞作曲楽曲「アイラブインターネット」、ソングライターであるチバニャンとの対談「しゅきしゅきメイドマスカレイド」に続き今回が3本目となる。これまでのインタビューの流れを踏まえ、8月31日から全国5ヶ所を回った初のホールワンマンツアー＜音欲の秋＞の話題を入り口に、最新作の根幹を探った。

◆ ◆ ◆

◼︎展覧会を回るようなイメージで決めていった

──2ndフルアルバム『アンフィテアトルム』、超学生さんだからこそ作れたアルバムだと感じました。

超学生：なかなかやれないことをたくさんさせてもらえたので、うれしいですね。いろんな作家さんに入っていただいたので、曲調に統一感がありながらも多彩で、こんなに豪華なアルバムはすごいなと自分でも思います。

──超学生さんの人間味が出たアルバムだとも思います。リリース前に開催した全国ホールワンマンツアー＜音欲の秋＞もそういう内容になったのではないでしょうか。東京公演にお邪魔したところ、MCで同ツアーについて「僕の正直な音楽をぶつけることを目標に取り組んだ」とおっしゃっていました。

超学生：＜音欲の秋＞は各地でセットリストを変えながらも、根本の伝えたいことや、やりたい表現は一貫していたんですよね。いろいろ考えた末の現段階での最適解と最高傑作を全公演全力でやることに集中しました。僕の思う“正直さ”は、ごまかしのきかない部分をどんどん増やしていくことだと思っているんです。クオリティをキープしつつ、クールに決めるべきところは決めつつも、今回は泥くさくやってみました。メジャーデビュー以降で世界観を突き詰めたライブや表現は結構な量をやらせてもらったので、一旦人間味を出してみようかなと。

──「今までやってこなかったこういうことも試してみようかな」というような。

超学生：そうですね。超学生が人間味を出すことを重んじるようになったというよりは、＜Lucky Fes 2025＞やいろんなイベントに出させてもらったりして、今後ライブをどんどんやっていくならそういう要素に挑戦する必要があるなと、通過点としてやっているだけというか。衣装や照明とか視覚的な要素で着飾っていただいているぶん、僕は人間性全出しでやってみようかなという意味での“正直な音楽”です。それまでは「みんな僕の人間性にはあんまり興味ないだろうな」と思って活動していたところも正直あって。

──以前もそれに近いことをおっしゃっていましたよね。インターネットやSNS文化はまず楽曲がフィーチャーされることが多いので、超学生さんがそう思うのも自然なことかもしれません。

超学生：だからこそライブも音楽に集中してもらえるような、楽曲の世界観を研ぎ澄ましていくような作りにしていたんです。けど去年以降いろんな方のライブを観に行って「ライブはこんなにフレキシブルでいいんだな」とたくさん学ばせてもらったので、僕も1回それをやってみようと。

──実際にやってみて、いかがでしたか？

超学生：やってよかったですね。それまでのライブの感想は「歌が良かった」「演出が良かった」がほとんどだったんです。今回はそれにプラスして僕の音楽への思いを受け取ってくれた方や、今後の展望をお伝えしたのもあって「そこに行けるように応援したい」と強く思ってくださった方がたくさんいらっしゃったんですよね。普段の配信やラジオ、SNSでは言えないこともだいぶ正直に話せたので、MCを入れて良かったです。

──インターネットの場が日常の超学生さんでも、人の顔を直接見ないと言えないことがあるということでしょうか。

超学生：インターネットでの発信は音声や文字だけがほとんどなので、いきなり思いを伝えてもなかなか受け取りにくいときもある気がするんです。ライブは音楽をたくさん浴びたうえでMCを聞けたり、皆さんがMCで（アーティスト側の）思いを受け取った後にこちらから音楽を届けられるので、音楽と一緒に順序立てて気持ちを伝えられるんですよね。

──ライブもものづくりのように捉えてらっしゃるんですね。

超学生：途中のコーナーは生配信みたいなことを取り入れたりして、普段文字でもらうコメントを声で直接リアルタイムでもらったりもして、新しい体験でした。要望を叶えるためにスタッフさんにも協力していただいて、今回もいろんなわがままをたくさん聞いてもらったので、なるべく完璧にこなせるように、でも自由さを大切にして思いついたことはどんどんやっていきました。そのために練習や準備に全力で取り組みましたね。

──その＜音欲の秋＞と、『アンフィテアトルム』がつながる気がしたんですよね。「永久アンフィテアトルへようこそ」はライブを彷彿とさせましたし、この曲を筆頭にアルバムの前半にはライブの空間が思い浮かぶ楽曲が集中しているように受け取れて。

超学生：なるほど。それは全然意識していなかったです。言われてみると、3曲目の「CLAPTRAP」もクラップができるし、ライブを牽引していくカリスマ性や絶対王政の暴君みたいなものを感じさせますよね。「pa pa pa」もコール＆レスポンスできるところがありますし、「阿弥陀籤」然り音作りの生命力や歌の生々しさ、野生味みたいなものを感じる曲が前半は多いですね。

──中盤の「CGS」がリアルとファンタジーの潮目で、その次の「ファンデモーニカ」がiPhoneの録画ボタンの音から始まるので、ここからディープなデジタルの世界に沈んでいって、最後に「アイラブインターネット」という混沌で終わるイメージというか。

超学生：言われてみるとそんな感じがします。もしかしたら無意識下で、僕の中にジャンル分けとかがあったかもしれない。最後の曲は「アイラブインターネット」にしたいなとは思っていたんですけど、1曲1曲が結構なパワーを持っているので「この順番で来てくれたらうれしいな」みたいな、展覧会を回るようなイメージで決めていったんです。だから曲順に特別な意味はないんですよね。

──そのなかでも「永久アンフィテアトルへようこそ」はいいオープニングになったのではないでしょうか。

超学生：この曲はまず原口沙輔さんに楽曲制作の依頼をして、どんな楽曲にするかのミーティングを開いたんですが、僕は「原口さんのエレクトロ・スウィングが聴きたいです」とお願いをして……それで原口さんを悩ませてしまったんですけど（笑）。

──確かに原口さんにエレクトロ・スウィングのイメージはあまりありませんね。

超学生：全然作れると思うんですけど、エレクトロ・スウィングをいろいろとやってきた超学生への書き下ろし楽曲に、超学生が求めているであろう原口沙輔像をどういうふうに入れるかを考えてくださったんじゃないかなって。結果「超学生はこういうの好きでしょ」っていうポイントをいっぱい入れてくださっているし、歌いやすいものにしてくださったなと感じますね。僕は僕で原口さんから「超学生として成し遂げたい最終的な目標はありますか？」と訊かれて、数週間ほどお時間をいただいたんです。それで出た答えがミュージカルの『CATS』のようなものだったんですよね。

──BARKS初登場のインタビューで、ミュージカルは超学生さんのルーツのひとつであり、いつかそれに近しいステージを作りたい旨を語っていましたね。

超学生：一番好きで影響を受けているミュージカルが『CATS』なんです。東京公演では専用のシアターを作って演目をやっていて、まさに『CATS』のためだけの空間に入り込めたんですよね。自分の好きな世界観、表現したい世界観で埋め尽くされたステージを最終的にやりたいですと話して、そこから着想を得て“アンフィテアトルム”をテーマに書いてくださったんだと思います。

──だからライブを彷彿とさせる内容の楽曲になっていると。“アンフィテアトルム”とはコロッセオのような、古代ローマにおいて剣闘士競技などの見世物が行われた円形劇場を指す言葉です。

超学生：あとこの曲にはインターネット感もあると思っていますね。原口さんはまさに今のインターネットカルチャーを背負っている方ですし、僕はインターネットに対してみんなが銃口を向け合っているようなイメージをずっと持っているんです。僕が活動者側だからというのもあって、主役が真ん中にいて、それを取り囲んでいる人たちがいいことも悪いことも好きなように言いながら主役の言動やパフォーマンスに注視するイメージが強くあったので、インターネットはコロッセオみたいなものかもしれないなと思っていますね。

──となるとインターネットの場とライブという現実の場は別物のようでいて、重なるところも多いのかもしれません。

超学生：僕が超学生として活動を始めたのは11歳からなので、人生の半分以上を超学生として過ごしているんですよね。だからインターネットは僕にとって現実でもあるんです。

──ご自身が作詞作曲をした「CGS」も、まさにそういう楽曲ではないでしょうか？ 「アイラブインターネット」と近い精神性を感じましたが、よりさらけ出している印象を受けました。

超学生：「CGS」は「アイラブインターネット」よりも前に作った曲なので、荒削りであるがゆえに素直で生々しい曲になっているんです。それをESME MORIさんが編曲で美しくまとめ上げてくださっています。インターネット男と現実ひとりぼっち男が同居しているような曲になりましたね。特に歌詞は表現を工夫していない、というかできなかったところが多いから、技術が上がってくると今後はこういうことができなくなるんだろうなと思って。だからそういう曲を残しておいたほうがいいかなって、記念に入れました。

◼︎あんまり超学生に対して解釈を持ちすぎないほうがいい

──先行リリースされた「阿弥陀籤」は、楽曲の勢いもさることながら、低音に定評がある超学生さんの高音域も堪能できるところもポイントです。

超学生：このために音域を広げました。本当に大変でした（笑）。

──同曲のソングライターである辻村有記さんは、もともとロックバンドのギターボーカルで、ハイトーンボイスの持ち主ですからね。

超学生：そうなんですよね。「阿弥陀籤」も辻村さん歌ってよ！って言いたくなるぐらい（笑）。だからボーカルディレクションで助けていただきましたね。辻村さんは理論的に組み立てられる方でありながらも、相当感覚派な一面も持ち合わせていらっしゃるので、辻村さんの言う「こんな感じで歌ってみて」が僕にはすごくわかりやすかったんです。言葉を通して直接感覚を共有してもらえたので、レコーディングしながらどんどん歌いやすくなっていきましたね。レコーディングの後にお会いしたときに「とんでもない音源ができたよね」と話して、僕らの間でも手ごたえのある楽曲になりました。

──3回目のタッグなので、辻村さんも超学生さんへの理解度が上がっているからこそできた制作だったのではないかと想像します。

超学生：僕のことは置いておいて、アニメの世界観に寄せることを最優先に制作していただけるようにお願いをした結果生まれた楽曲で、僕自身も「自分はこんなことができるんだ」と思うところまでたどり着けた録音と制作はすごく貴重な経験でしたね。自分で作ったり、自分から発注をするとやらないであろうこともいっぱい盛り込まれていたので、タイアップならではの挑戦ができました。

──「ファンデモーニカ」や「レベチ」は、超学生さんを主人公にした歌劇のような印象がありました。

超学生：「ファンデモーニカ」は弌誠さんが僕の好みや音域をかなり細かくヒアリングしてくださって、歌詞の内容は弌誠さんが後から肉付けしてくれました。弌誠さんの中にある超学生像を広げて、ホラーっぽくてダウナーな感じに合うようにストーリーを展開させてくださったなと思います。

──「ファンデモーニカ」のような切ない要素のある楽曲は、超学生さんには珍しいですね。

超学生：確かにそうですね。特にこちらからそういう要望は出していないので、弌誠さんの成分だと思います。普段あまり歌わない曲調と歌詞だし、トリッキーな展開も勉強になったと同時に、僕が弌誠さんの曲をたくさん聴いていたから解釈はしやすかったです。先ほどおっしゃっていただいたように、「ファンデモーニカ」以降でファンタジー要素が強くなっていくので、このタイミングでリアルを生きる人たちにも刺さりやすい曲が入れられたのはありがたいですね。「レベチ」は宮守文学さんと「僕らって初対面で怖い人だと思われるよね」という話題で最初盛り上がって、そこから派生した曲だと思ってもらえると、歌詞の内容に納得いってもらえるんじゃないかなって。

──ものすごくシリアスな歌劇をイメージしていたんですが、見方を変えるとそうですね。なんというクリエイティブな大喜利でしょう。

超学生：「皆さんが怖いとおっしゃるならそれをやって差し上げましょう」というプロレスで言うヒール役みたいなイメージですね。宮守さんにしっかりと聞いたわけではないけれど、周りから怖いという印象を持たれがちな我々も、苦悩や紆余曲折は人生の中にあるし、人には人の地獄があるという要素も入っているのかなと僕は解釈しています。でも歌詞の解釈を話すのってちょっと難しいラインですよね。

──「こういう曲なんだな」と正解が出てしまうぶん、聴き手に余地がなくなるというか。

超学生：だから話しすぎても面白くなくなっちゃいますよね。けどちょっと話すと皆さんが楽曲の入り口に立ちやすくなるなとも思います。歌詞の内容の理解が及ばなかったり共感できなくても、サウンドがとんでもないぶんどの曲も音として楽しめると思いますね。例えが合っているかわからないけれど、クリストファー・ノーラン監督の作品も、題材はすごく難しくて理解が追いつかなくても、あの絵の力に圧倒されて楽しめるところもあると思うんです。「アイラブインターネット」もそういう思いのもと、言語関係なく面白い曲にしたんですよね。

──超学生さんのダークでミステリアスな部分と、それをユーモラスに表現できるところが遺憾なく発揮されたアルバムだと思います。最後を飾る「アイラブインターネット」のラストのシャウトが、アルバムでこそ効力を発揮していますし。

超学生：このシャウトで聴いている人の記憶を全部飛ばして、「これはなんだったんだろう……？」と思っているところにリピートすると1曲目にはまた原口沙輔が「ようこそ」と待っているという、永久に出られない迷宮のようになっていますね（笑）。

──（笑）。アルバムを完成させてみて、あらためて感じることや発見などはありますか？

超学生：単純にエレクトロ・スウィングが好きすぎるなとは思いましたね。アルバムのレコーディングにあたり、ここ数ヶ月は結構な量のエレクトロ・スウィングを聴き続けて、それでも飽きずにどれを聴いても心が踊るんです。それだけ細胞レベルで好きなジャンルであることに、アルバムを完成に近づけていく過程で気づきました。

──なぜそこまで飽きないんでしょう？

超学生：どうなんでしょうねえ……好みとしか言いようがない（笑）。管楽器が鳴っていて、リズムがスウィングしてるっていう不規則性がいいのかな。僕、部屋の電球も白熱灯を使ってるんですよ。

──この時代にLED電球ではなく。

超学生：良くも悪くもデジタルに囲まれて育っちゃったんですよね。規則的で周期が乱れなくて、何回起動し直しても同じものを再現できるのがデジタルの良さだと思うんですけど、一方でアナログなものはランダム性があるし、何回同じ設定で起動し直しても違うものになるんですよ。スウィングのリズムはDTMで作っている以上は規則的にできるんですけど、基本的にはランダム性のあるもの、自分の中にあるスウィング感で録音するので、そういうところが好きなのかもしれない……というような話を、このアルバムの特典Blu-rayに収録されている、霊視芸人のシークエンスはやともさんに自宅を視てもらう企画で話したりもしてますね。

──「スペースキャットビッグバン」のインタビューで、“かわいい”という概念を話してくださったときに近いことをおっしゃっていましたよね。「無機物と生命という真逆なものが合わさっているものがすごくかわいいなと感じる」と。

超学生：ああ、それと似たものだと思いますね。完璧で整理整頓されていて、周期的なものに囲まれた世代だとは思うので、ランダムなものは面白いなと思います。オートマティシズムみたいな、何が出るかわからない感じとか、常に脳に刺激が行き続けるものが多分好きなんでしょうね。

──超学生さんの好みや人間味はもちろん、これまでの歩みも感じられる、いいアルバムができたのではないでしょうか。

超学生：今作もソングライターの皆さんが作った世界に乗っかって制作した経験があったからこそできたことでもあるので、『アンフィテアトルム』を経てまた今後もちょっとずつ超学生の表現も変わっていくといいなと思っています。来年開催する東名阪ツアー＜Reverb＞も、＜音欲の秋＞で得た良さは活かしつつも全然違った感じで、みんなにとって新しい刺激になるといいなと思っていますし、フェスとか音楽イベントは今後も出られるだけ出たいですね。とは言いつつ急に、「毎週投稿したいです」とか「制作に精を出したいです」と自宅にこもる可能性もあります（笑）。これだけエレクトロ・スウィングが細胞レベルで好きと言っておきながらも、ハウスミュージックに没頭するかもしれない（笑）。

──天邪鬼なことを（笑）。そんな不規則性をリスナーさんにも楽しんでいただきたいですね。

超学生：だからあんまり超学生に対して解釈を持ちすぎないほうがいいですね。僕のやりたいことは流動的なので、「超学生はこういう考え方なんだろうな」「こういうアーティストなんだな」と考えすぎると疲れちゃう気がします。だから「なんかまた全然違うこと言ってるわ」と思って見てもらうぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思いますね。

取材・文◎沖さやこ

写真◎尾藤能暢

＜超学生 東名阪ツアー2026『Reverb』＞

・公演日程：

2026年3月7日（土）大阪・NHK大阪ホール 開場 17:00 / 開演 18:00

2026年3月15日（日）愛知・COMTEC PORTBASE 開場16:30 / 開演 17:30

2026年3月22日（日）東京・Kanadevia Hall 開場16:30 / 開演 17:30 ・料金・券種：

特典付指定席：8,800円（税込）

指定席：7,700円（税込） ・公演に関するお問い合わせ

大阪公演：キョードーインフォメーション TEL：0570-200-888 （12:00〜17:00 土日祝休業）

愛知公演：サンデーフォークプロモーション TEL：052-320-9100 （全日12:00〜18:00）

東京公演：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

■2nd Album『アンフィテアトルム』

発売日：2025年10月29日（水）

特設サイト：https://chogakusei-pc.com/ ＜初回限定盤（CD＋Blu-ray）＞

[価格]4,950円（税込）

[品番]PCCA-06428

[収録内容]

【CD】 永久アンフィテアトルへようこそ [ Lyrics, Music & Arrangement: 原口沙輔 ]阿弥陀籤 [ Lyrics, Music & Arrangement : 辻村有記 ]CLAPTRAP [ Lyrics, Music & Arrangement: zensen ]pa pa pa [ Lyrics, Music & Arrangement : 前田佑, 久保田真悟(Jazzin’park), 栗原暁(Jazzin’park) ]キラーチューナー [ Lyrics, Music & Arrangement : フロクロ ]CGS [ Lyrics & Music: 超学生, Arrangement: ESME MORI ]ファンデモーニカ [ Lyrics & Music: 弌誠, Arrangement: 9maBear, Ahhri ]Hazure [ Lyrics＆Music : 辻村有記, 山中拓也(THE ORAL CIGARETTES), Arrangement: 辻村有記 ]しゅきしゅきメイドマスカレイド [ Lyrics, Music & Arrangement : チバニャン ]レベチ [ Lyrics, Music & Arrangement: 宮守文学 ]アイラブインターネット [ Lyrics, Music & Arrangement : 超学生 ] 永久アンフィテアトルへようこそ [ Lyrics, Music & Arrangement: 原口沙輔 ]阿弥陀籤 [ Lyrics, Music & Arrangement : 辻村有記 ]CLAPTRAP [ Lyrics, Music & Arrangement: zensen ]pa pa pa [ Lyrics, Music & Arrangement : 前田佑, 久保田真悟(Jazzin’park), 栗原暁(Jazzin’park) ]キラーチューナー [ Lyrics, Music & Arrangement : フロクロ ]CGS [ Lyrics & Music: 超学生, Arrangement: ESME MORI ]ファンデモーニカ [ Lyrics & Music: 弌誠, Arrangement: 9maBear, Ahhri ]Hazure [ Lyrics＆Music : 辻村有記, 山中拓也(THE ORAL CIGARETTES), Arrangement: 辻村有記 ]しゅきしゅきメイドマスカレイド [ Lyrics, Music & Arrangement : チバニャン ]レベチ [ Lyrics, Music & Arrangement: 宮守文学 ]アイラブインターネット [ Lyrics, Music & Arrangement : 超学生 ] 【Blu-ray】

・Making of「アンフィテアトルム」

・霊視芸人に超学生の自宅を視てもらおう ＜通常盤（CD ONLY）＞

[価格]3,300円（税込）

[品番]PCCA-06429

[収録内容]

初回限定盤のCDと同内容 【購入特典】

・初回限定盤対象 早期予約特典：直筆サイン入り「ポストカード」

・初回生産限定封入特典：「超学生のボイス録音会」応募券

・販売店舗別オリジナル特典

Amazon.co.jp：メガジャケ

タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：スマホサイズステッカー

全国アニメイト(通販含む)：56mm缶バッジ＋クリアカード（54mm×86mm）

楽天ブックス：アクリルキーホルダー（5cm）

セブンネットショッピング：ラバーバンド（幅12mm×長さ190mm） ▼CDのご購入はコチラから

https://lnk.to/chogakusei_Anfiteatorumu_CD

関連リンク

◆超学生 オフィシャルサイト

◆超学生 オフィシャルX

◆超学生 オフィシャルYouTubeチャンネル

◆超学生 オフィシャルInstagram

◆超学生 オフィシャルTikTok

◆超学生 LINE公式アカウント

写真◎尾藤能暢