カーリングのパンコンチネンタル選手権（PCCC）がアメリカ・ミネソタ州で行なわれた。2023年大会以来２年ぶりに出場した日本代表のロコ・ソラーレは、ラウンドロビン（総当たりの予選リーグ）を４勝３敗の５位に終わった。

初戦で強国カナダから白星を奪うなど地力の高さは見せたものの、中国、アメリカ、韓国には競り負けた。もちろん、相手は各国代表の難敵ばかりだが、彼女たちの実績と技術からすれば、プレーオフ進出は決して高望みではなかっただろう。

それでも、来年３月に行なわれる世界選手権（カナダ・カルガリー）の日本の出場権は獲得した。９月に行なわれた日本代表決定戦で惜敗し、３大会連続の五輪出場の道が途絶えたが、PCCCに臨む前、スキップの藤澤五月は「（代表決定戦敗戦から）すぐ立ち直れたかというと、そんなに簡単なものではなかった」と振り返りながらも、「私たちにはまだ、世界選手権へのチャンスがある」と前を向いていた。そして今回、その最低限のタスクはクリアした。

次に見据えるのは、世界選手権優勝――これが、ロコ・ソラーレの新たな目標だ。



ロコ・ソラーレの藤澤五月。新たな目標に向かって再スタートをきった



まずは日本の出場枠を確保し、次は国内選考となる。昨年JCA（日本カーリング協会）から出された『2025−26シーズンの世界選手権大会日本代表選考方法および日本選手権開催時期について』というリリースでは、2026年の世界選手権代表チームは「2026年１月28日までに終了する2025−26シーズンのワールドカーリングチームランキング（WTR）の対象となる大会で獲得したポイントのうち、上位８大会分のポイントの合計値で順位付けをした最上位チームとする」と発表された。

「上位８大会分のポイント」といったやや曖昧な文言ではあるものの、おおよそ2026年１月28日時点における世界ランキング最上位チームという解釈で問題はなさそうだ。

10月最終週の時点での同ランキングの日本勢最上位は、９位の北海道銀行（Tabata）。それに、10位のフォルティウス（Yoshimura）、11位のロコ・ソラーレ（Fujisawa）と続く。さらに、海外ツアーで今季２勝を挙げた中部電力（Kitazawa）が14位に上がってきている。

今季も中盤に差し掛かり、１月28日までに各チームが出場できる大会は、多くても６〜８大会といったところだろう。ランキングを決めるポイントは、ランキング上位チームからの勝利や参加チームの多い大会での上位進出などで多く与えられる。そうなると、やはりランキング上位16チームのみ招待される「グランドスラム」での結果に左右される。

そのグランドスラム大会は今季、残り３大会。11月のアメリカ・カリフォルニア州タホシティ、12月のカナダ・サスカチュワン州サスカトゥーン、年明け１月のカナダ・マニトバ州スタインバックで開催される。

そのうち、来月のタホシティ大会のスケジュールはすでに発表されていて、日本勢４チームはひとつでも多く白星を求めながら、クオリファイ（プレーオフ進出）を目指していくことになる。

しかしながら、これまでに行なわれた今季のグランドスラム２大会でクオリファイを果たしたのは、北海道銀行の１度（ベスト８）だけ。やはり世界の壁は高く、ロコ・ソラーレにとっても世界選手権出場への道のりは決して容易なものではない。

だが、ロコ・ソラーレはどちらかといえば"挑戦者"でいたほうが強い。

代表決定戦敗戦直後、サードの吉田知那美は「世界一を目指せる道は一本じゃない。たくさん挑戦できるのは幸せ」とコメントしていたが、五輪も、世界選手権も、グランドスラムも、勝者は「世界一」と称えられるタイトルだ。その舞台で戦えることについて、かつてセカンドの鈴木夕湖は「強いチームばっかりだから、単純に楽しい」と語っていた。

世界の頂点を目指して、彼女たちは何度でも挑み続ける。