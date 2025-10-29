リトグリ、「メジャーデビュー記念日生配信 -2025-」YouTube Live決定
Little Glee Monsterが、本日メジャーデビュー11周年を迎えた記念として、22時より「Little Glee Monster メジャーデビュー記念日生配信 -2025-」YouTube Liveが配信することを発表した。
2014年10月29日に「放課後ハイファイブ」でメジャーデビュー後、第一線で活動してきたLittle Glee Monster。2025年3月19日にはＪリーグ2025シーズン応援ソング「For Decades」をはじめとして、新曲が多数収録されたアルバム『Ambitious』をリリースし、全国ホールツアー＜Little Glee Monster Live Tour 2025 “Ambitious”＞を開催。そして、2025年11月8日・9日に千葉・幕張メッセイベントホールにて＜Little Glee Monster Live 2025 “Voice”＞の開催が決定している。
◾️「Little Glee Monster メジャーデビュー記念日生配信 -2025-」
2025年10月29日（水）22:00〜
◾️＜Little Glee Monster Live 2025 “Voice”＞
・日程：2025年11月8日（土）、9日（日）
・開場 / 開演：
11月8日（土）開場17:00/開演18:00
11月9日（日）開場15:00/開演16:00
・会場：幕張メッセ イベントホール
・特設サイト：https://www.lgm-tour.com/voice/
