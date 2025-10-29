ケツメイシが、10月31日にデジタル配信する「我が者達よ」のリリックビデオを10月31日21時にプレミア公開することを発表した。

「我が者達よ」は、数々の「人生」をテーマにした楽曲をリリースしてきたケツメイシが、「わがままな大人達＝我が者達」に贈る、人生において何が一番「大切」で「尊い」のかを歌う新たなるメッセージソングだという。

「歌詞」をより多くの方々に届けたいというメンバーの意向を受け、MVではなくリリックビデオを制作。リリックビデオは、メンバー全員が出演しており、「我が者達よ」の制作風景にメンバーそれぞれのプライベートが垣間見える貴重なオフショットシーンを織り交ぜた楽曲の世界観に合わせた暖かい作品に仕上がっているとのことだ。

同曲のサブスクリプション配信特典は、リリース前にApple Musicでプレアド、Spotifyでプレセーブ、またはリリース後にライブラリ追加すると、大蔵が「我が者達よ」の配信ジャケットの世界観をベースに描きおろした待ち受け画像をプレゼント。このキャンペーンは既にスタートしており、実施期間は11月10日23時59分までとなっている。

また、公式YouTubeチャンネルで「我が者達よ」のリリックビデオをプレミア公開直後には重大なお知らせも発表予定となるので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️デジタルシングル「我が者達よ」

2025年10月31日（金）リリース

配信：https://ketsumeishi.lnk.to/Wagamono ◆キャンペーン詳細

キャンペーン期間内にApple Music / Spotifyで、ライブラリ追加の事前予約「Pre-add」 / 「Pre-save」または配信開始後のライブラリ追加していただいた方全員に大蔵がイラストを手掛けた「我が者達よ」待ち受け画像をプレゼント。

実施期間：2025年10月23日（木）18:00〜11月10日（月）23:59

▶Pre-add/Pre-save（ライブラリ追加） https://avex.ffm.to/ktm_wagamono

※上記専用URLよりライブラリ追加後、待ち受け画像のダウンロード画面が表示されます。各配信サービスで直接ライブラリ追加された場合は待ち受け画像の表示ができませんので、必ず上記専用URLよりアクセスしてください。

※アクセス集中により繋がりづらくなる可能性があります。万が一繋がりづらい場合は、しばらく時間を置いてからアクセスしていただくよう、お願い申し上げます。

※ダウンロード画面は1度しか表示されません。必ず表示中に画像の保存を行ってください。保存を行わず画面を閉じてしまった場合の補償は行いませんのでご注意ください。

※待ち受け画像のデザインはApple Music / Spotifyで共通です。 ▲特典画像 キャンペーンに関するお問い合わせ先

エイベックス・カスタマーサポート：https://ssl.avexnet.or.jp/form/ask/avexportal/

営業時間／11:00〜18:00（土日祝除く）

※メールは24時間承っておりますが、 ご対応は営業時間内に順次とさせて頂きます。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。