アフターバーナーの加速力を体験

2025年10月24日放送の『沸騰ワード10』（日本テレビ系）で、お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーさんが、航空自衛隊「アグレッサー部隊」の本拠地である小松基地を訪れ、F-15Jに搭乗してアフターバーナーを体験しました。

【画像】準備完了！ これが、航空服を着て搭乗するカズレーザーさんです

番組ではカズレーザーさんが、小松基地や同基地に配備されている装備などを紹介。珍しいところでは、F-15Jに搭載されるAAM-4（99式空対空誘導弾）やAAM-5（04式空対空誘導弾）の模擬弾が登場したほか、敵ミサイルの誘導を妨害する「フレア」や「チャフ」を収納するケース、それを機体に設置する作業の様子なども公開されました。

さらにカズレーザーさんは、アグレッサー部隊のパイロットが操縦するF-15Jの後席に搭乗し、ジェットエンジンの排気に燃料を再噴射して推力を一時的に増加させる装置「アフターバーナー」を、地上でのタキシング中に体験しました。

アフターバーナーが作動して推力が上昇した瞬間、カズレーザーさんは「わー！ すごい、ギュンってきた!!」と驚いた様子を見せました。

タキシング体験を終えたカズレーザーさんは、「すごいですね、皆さん志の高い方で」とコメント。これに対しアグレッサー部隊のパイロットは「強さというものは、戦闘機パイロットとして常に求めていかなければならない」と答えました。

その話を受けてカズレーザーさんは、「昨日の自分より強くならなきゃいけないわけですか？ よし大丈夫だ、という日は一生来ないんですね。昨日の自分よりちょっと下がっても俺オッケーですもん……基本下り坂でもまあ許せますからねえ」と話し、「改めて戦闘機乗る人って格好いいですね」と称賛しました。

ちなみに番組中、自衛隊好きを公言するカズレーザーさんは、アフターバーナーやF-15Jの装備に関する説明も的確にこなし、SNSでは「アフターバーナーの説明をしれっとこなすカズレーザーさすが」「カズレーザーさんの話し方がわかりやすくて楽しかった」などの感想が寄せられました。