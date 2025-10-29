コレサワ、FM802『EVENING TAP』にて新曲「あたしの恋人」初オンエア。『あたしの恋人E.P』リリース記念生配信の開催決定も
コレサワが、10月30日のFM802「EVENING TAP」にて新曲「あたしの恋人」が初オンエアされることを発表した。
本楽曲は、11月12日にリリースされるデジタルEP『あたしの恋人 E.P』に収録される新曲。“大切な人がいつまで恋人でいてくれるのだろう”という気持ちを歌った、少し切ないラブソングで、大切な人と今一緒に居られる時間を大事にして欲しいというメッセージが込められているという。80年代洋楽ヒット曲のような大きなグルーブにカップルの繊細な感情を表現したリリックがマッチした新基軸ともいえる楽曲に仕上がったとのことだ。
さらに、コレサワは11月12日20時から『あたしの恋人 E.P』リリース記念生配信を開催することも発表した。配信内では『あたしの恋人E.P』に関連した様々な企画や新曲の歌唱を実施予定。配信内で開催するコーナーへのメッセージ募集もスタートしたので、ぜひ応募して欲しい。
なおコレサワは現在、＜コレサワ LIVE TOUR 2025あたしを選んだ君と行くツアー＞の追加公演を開催中だ。2026年1月からは自身初となるZeppツアー＜コレサワ Zepp LIVE 2026 ラブリーパンクツアー＞の開催も決定している。Zeppツアーのチケット詳細はコレサワ公式HPをチェックしていただきたい。。
◾️FM802｢EVENING TAP」
放送日時＝毎週月曜日〜木曜日 18:00-21:00
DJ＝浅井博章（月・火）、田中乃絵（水・木）
番組HP= https://funky802.com/et/
番組X(旧:Twitter)= @FM802EVENINGTAP
番組ハッシュタグ= #802TAP
◾️『あたしの恋人 E.P』リリース記念生配信
2025年11月12日（水）20:00〜21:00
※YouTube・TikTokでの配信を予定
TikTok：https://www.tiktok.com/@koresawa_519?_t=ZS-90v1gItwODY&_r=1
https://youtube.com/live/v5mMxeIugP0
◆「教えて！あなたの恋人〜！！」
皆さんの恋人・好きな人に対するお悩みや言えないこと、恋人・好きな人のちょっと変わったエピソードなどを大募集！生配信内でコレサワがご紹介・お悩み回答します。たくさんのご応募をお待ちしております♪
応募フォーム：https://forms.gle/W3PGZK2Kq1jc9DrSA
※2025年11月9日（日）23:59まで
※いただいたメッセージは番組内で紹介される可能性がございます
※すべてのメッセージを紹介出来るわけではございませんので、あらかじめご了承ください
◾️4th EP『あたしの恋人 E.P』
2025年11月12日（水）配信リリース
◆収録楽曲
1.あたしの恋人
2.I LOVE ME (「ワコール」 コラボレーション楽曲)
3.前髪 (いち髪「流し前髪キープコーム」CMソング)
4.もうすぐ大人になっちゃうから(エスエス製薬「お守り EVE」キャンペーンソング)
5.優しくない女の子
◾️＜コレサワ Zepp LIVE 2026 ラブリーパンクツアー＞
2026年
1月24日（土）北海道・Zepp Sapporo
開場 16:00 開演 17:00
問：WESS
info@wess.co.jp
https://wess.jp/
1月31日（土）大阪・Zepp Namba
開場 16:00 開演 17:00
問：清水音泉
06-6357-3666(平日 12:00〜17:00)
info@shimizuonsen.com
2月1日（日）愛知・Zepp Nagoya
開場 16:00 開演 17:00
問：サンデーフォークプロモーション
052-320-9100(12:00〜18:00)
https://www.sundayfolk.com/
2月7日（土）福岡・Zepp Fukuoka
開場 16:00 開演 17:00
問：キョードー西日本
0570-09-2424(月〜土11:00〜15:00)
http://www.kyodo-west.co.jp/main.php
2月15日（日）東京・Zepp DiverCity
開場 16:00 開演 17:00
問：DISK GARAGE
https://info.diskgarage.com/
◆チケット
チケット代（一般）：￥6,000（税込） ドリンク代別
チケット代（U18）：￥5,000（税込）ドリンク代別
入場制限：未就学児童入場不可
入場制限：U-18チケットに関しては18歳以下のみ入場可能（入場時要身分証確認／※販売数制限あり）
券種：スタンディング
企画：RECO RECORDS
制作：ハンズオン・エンタテインメント
◆ファンクラブ先行（コレパーク年額会員）
受付：9月16日（火）21:00〜9月18日（木）23:59
https://korepark.com/2026_zepp/
