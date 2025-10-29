【獅子座】週間タロット占い《来週：2025年11月3日〜11月9日》の総合運＆恋愛運

来週（2025年11月3日〜11月9日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

『恋愛面では世間の基準を無視しましょう』


｜総合運｜　★★★★☆


大事にしたいものが割と多いのですが、そのどれもに同じ課題があるようです。派手にチャラチャラした自分を見せるより、かなり地味なキャラクターを見せる方が上手くいくことが増えるでしょう。仕事や公の場では「能ある鷹は爪を隠す」をテーマにしていくと良いです。

｜恋愛運｜　★★★☆☆


様々な工夫をしていきます。そのどれもが一般的な方法だとあまり意味がなく、自分達独自のものだけが効果があるようです。先にたっぷりイメージをするようにしましょう。シングルの方は、過去に縁があった人には見向きもしない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がとにかくいつも一緒にいたい時です。

｜時期｜


11月5日　嬉しい発見がある　／　11月9日　周囲に自分の情報を広める

｜ラッキーアイテム｜


海辺

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞