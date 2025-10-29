歌手の工藤静香が、俳優・木村拓哉との長女でモデル・フルーティストのＣｏｃｏｍｉがくれた便利グッズを披露した。

２９日にインスタグラムで「恐ろしく古いスカートだ！笑」とつづり、紫のニットにグレーのスカート、ブーツ、ヴィトンのバッグを合わせたコーデをアップ。

「今日紹介したいのは１番最後の羽！ このクリップは＠ｃｏｃｏｍｉ＿５５３＿ｏｆｆｉｃｉａｌ 必殺宇宙人が買ってくれました！」とウエストにつけたクリップも掲載し、「ちょっとサイズが大きい時に、めちゃくちゃ便利です！」とつづった。

天使の羽のようなクリップはスカートのポイントにもなっており、フォロワーは「しーちゃん素敵なコーデ」「羽のモチーフがキュートで可愛い」「年季の入ったスカートと感じさせないくらいサラリと着こなしてる」「ドクロスカート に天使の羽 素敵な組み合わせですね」「パープルが似合う」「このクリップどこで買えるんでしょう」と気になっていた。

工藤は２０００年１２月に木村と結婚し、０１年５月に長女のＣｏｃｏｍｉ、０３年２月に次女のＫｏｋｉ，を出産した。