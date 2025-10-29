中日の森駿太内野手が２９日、名古屋市内の選手寮「昇竜館」で契約更改交渉に臨み、２０万円アップの年俸６２０万円でサインした（金額は推定）。

桐光学園から２４年のドラフト３位で入団。フルスイングが魅力で、高校では通算４８本塁打を記録した。未来の中軸候補として期待される森駿は、９月２３日のヤクルト戦（神宮）に「７番・三塁」でプロ初出場を果たすと、右前へのプロ初打をマーク。２軍では、７４試合に出場して、打率２割３分２厘、９本塁打、２９打点を記録した。１年目シーズンを振り返り、「今年はもっともっとできた年。１年を通して戦力になれなかったので、（来季は）チームの上位争いに自分が貢献できるようにしたい」と意気込んだ。

現在は、９日の「みやざきフェニックス・リーグ」ソフトバンク戦（清武）後の練習中に発症した「右足首のねんざ」のリハビリのため、別メニュー調整中。１８日には、ネットスローイングを再開させるなど、順調な回復を見せている有望株は「（来年は）開幕１軍を狙っていきたい。春のキャンプからアピールできるように」と力を込めた。