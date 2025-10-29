◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦 阪神―ソフトバンク（２９日・甲子園）

ソフトバンクの山川穂高内野手が、日本シリーズのタイ記録となる３試合連続本塁打を放った。１６年の第１〜３戦に放った広島・エルドレッド以来６人目。

両軍とも初回３者凡退で迎えた２回先頭。阪神・高橋に簡単に２球で追い込まれながら、ファウルで粘った後の４球目の直球をバックスクリーンに運んだ。「打ったのは真っ直ぐ。少し先でしたが、いい見え方でしっかり自分のスイングができました。大事な先制点となるホームランになって良かったです。何とか今日勝って王手をかけられるようにしたい」。ＮＰＢ＋によると、打球速度１６９キロ、打球角度３０度、飛距離１２２メートルの豪快弾となった。

第１戦はスタメンから外れた大砲。チームが１０得点で阪神を圧倒した第２戦は、１号３ランを含む５打点の荒稼ぎ。前夜の第３戦は、０―１の４回１死から同点に追い付く２号ソロをバックスクリーン左に運んでいた。２勝１敗で迎えたこの日も先制の貴重な一発をたたき込んだ。

過去の日本シリーズ３試合連続本塁打は以下。

１９５８年〈５〉〜〈７〉 中西太（西鉄）

８５年〈１〉〜〈３〉 バース（阪神）

００年〈１〉〜〈３〉 城島健司（ダイエー）

０３年〈３〉〜〈５〉 金本知憲（阪神）

１６年〈１〉〜〈３〉 エルドレッド（広島）