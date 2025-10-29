【日本シリーズ】ソフトバンク・山川穂高、豪快先制ソロ！「王手をかけられるように」史上６人目の３戦連発に甲子園どよめき
◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦 阪神―ソフトバンク（２９日・甲子園）
ソフトバンクの山川穂高内野手が、日本シリーズのタイ記録となる３試合連続本塁打を放った。１６年の第１〜３戦に放った広島・エルドレッド以来６人目。
両軍とも初回３者凡退で迎えた２回先頭。阪神・高橋に簡単に２球で追い込まれながら、ファウルで粘った後の４球目の直球をバックスクリーンに運んだ。「打ったのは真っ直ぐ。少し先でしたが、いい見え方でしっかり自分のスイングができました。大事な先制点となるホームランになって良かったです。何とか今日勝って王手をかけられるようにしたい」。ＮＰＢ＋によると、打球速度１６９キロ、打球角度３０度、飛距離１２２メートルの豪快弾となった。
第１戦はスタメンから外れた大砲。チームが１０得点で阪神を圧倒した第２戦は、１号３ランを含む５打点の荒稼ぎ。前夜の第３戦は、０―１の４回１死から同点に追い付く２号ソロをバックスクリーン左に運んでいた。２勝１敗で迎えたこの日も先制の貴重な一発をたたき込んだ。
過去の日本シリーズ３試合連続本塁打は以下。
１９５８年〈５〉〜〈７〉 中西太（西鉄）
８５年〈１〉〜〈３〉 バース（阪神）
００年〈１〉〜〈３〉 城島健司（ダイエー）
０３年〈３〉〜〈５〉 金本知憲（阪神）
１６年〈１〉〜〈３〉 エルドレッド（広島）