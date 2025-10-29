こりゃこなれる！【40・50代】のイメチェンは「ウルフヘア」で決まりかも♡

重く見えがちな大人の髪を軽やかに見せてくれる「ウルフヘア」。動きを出しつつも上品さをキープできるため、40・50代からも支持を集めているようです。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、自然体なのにこなれた印象を叶えてくれそうなウルフヘアをご紹介します。

グレージュでつくる外ハネウルフボブ

ひし形シルエットをキープしたまま、外ハネを加えて軽やかに仕上げたウルフボブ。長さを変えずに印象をアップデートできるデザインです。落ち着いたトーンのグレージュが上品さを引き立てつつも、ほどよいカジュアルさと抜け感もあり、大人の雰囲気に自然になじみます。

こっくりブラウンのレイヤーウルフミディ

秋らしいこっくりとしたブラウンカラーが映えるウルフミディ。トップをふんわりナチュラルに仕上げ、長めに残したベースを外ハネにセットしています。ほどよいくびれが立体感を生み、シルエット全体がすっきり見える印象に。落ち着きのなかに軽やかさを感じさせる、大人のためのレイヤースタイルです。

くすみベージュのやわらかウルフボブ

トップに丸みを持たせたボブウルフ。ボブ特有のふんわり感を残しつつ、ベースを外ハネ、トップを内に入れてバランスを取っています。ほんのりくびれたラインが顔周りをひきしめ、全体を柔らかくまとめる効果も。くすみベージュの色味がやさしく肌になじむスタイルです。

ハイライトで軽さを出したウルフミディ

トップをやや短めに設定し、襟足は首に沿うようにタイトに落としたウルフミディ。毛先を外ハネにすることで、自然な動きと抜け感をプラスしています。顔周りにさりげなく入れたハイライトが、表情を明るく見せるポイント。落ち着いたなかにも軽さがある、洗練された印象のミディアムヘアです。

