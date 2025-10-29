バービー、長女の成長を親子2ショットで報告 その姿にファン驚き「娘ちゃん、かわいいなぁ、大きくなったね」
お笑いコンビ・フォーリンラブのバービー（41）が29日、自身のインスタグラムを更新。1歳2ヶ月の長女を育てる母親の日常が垣間見られる写真を公開した。
【写真】「なんとも癒される」長女に食べさせられているバービー
バービーは、長女に食べさせてもらっているほほ笑ましい写真とともに「最近の娘は私にご飯を与えることがブームのようです。これは分け与えたいという優しさなのか、動物園のふれあいコーナーのような好奇心なのか…おそらく後者です」とユーモアたっぷりに、日常を明かしている。
続けて「いずれにしても喉の奥まで直接食べ物を届けてくれるので、苦しさはありますが、ありがたくいただいております」とつづり、手を口に入れられ、苦しそうな表情をした写真をシェアした。
笑顔と大変さが共存する日常に、手島優が「うちも一緒笑」と反応したほか、ファンからは「娘ちゃん、かわいいなぁ、大きくなったね」「なんとも癒されるお話」「娘ちゃん大きくなりましたねー」「まったく同じ状況ですwww」などと成長に驚く声や共感するコメントが集まっている。
バービーは2021年4月に結婚。24年5月に3年間の妊活を経て第1子を妊娠、同年8月に女児の出産を報告した。
