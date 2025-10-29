2025年6月に大須にオープンしたキッチンカースタイルのアサイーボウル専門店「アサイー工房大須店」。看板メニューの“アサイー”は、原材料となるアサイーをベースに独自の配合で味を調整し、手作りしています。重みのある濃厚な味わいが特徴です。もう一つの名物、“グリークヨーグルト”も手作り。こちらもコクのある濃厚さが魅力です。





「アサイーボウル」も「グリークヨーグルト」も、トッピングを自由に選べます。フルーツは5種類の中から4種、さらに板チョコ・ピーナッツ・グラノーラなどのトッピングから1種を選択します。【アサイーボウル】は、アサイーの上にグラノーラを重ね、選んだフルーツをトッピング。ハチミツと選択したトッピング、仕上げにロータスクッキーを添えて完成します。【グリークヨーグルト】は、ヨーグルトとグラノーラにフルーツをトッピングし、ハチミツとトッピングを加え、最後にロータスクッキーを乗せて仕上げます。おすすめは、人気の“アサイー”と“グリークヨーグルト”を一度に楽しめる【アサイードリーム】。5種類すべてのフルーツが入り、トッピングを2種選べる一品です。話題の【クラッキングアサイーボウル】は、チョコレートを割って食べる新感覚のアサイーボウル。アサイーの上にチョコをコーティングしており、見た目のインパクトとパリパリ食感が人気です。フルーツは5種類の中から4種を選べます。期間限定で【抹茶アサイー】も登場。今後も季節限定メニューが順次登場予定です。どのメニューもフルーツたっぷりでボリューム満点。デザートとしてはもちろん、美容や健康を意識した食事代わりとしても人気です。＜メニュー＞【アサイーボウル】【グリークヨーグルト】【クラッキングアサイーボウル】【抹茶アサイー（期間限定）】（各1300円）【アサイードリーム】（1800円）※2025年7月29日時点の情報です。