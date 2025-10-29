タレントの藤本美貴（40）が28日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。お笑いコンビ「ナインティナイン」の矢部浩之（54）の妻でフリーアナウンサーの青木裕子（42）の告白に衝撃を受ける場面があった。

青木は2013年、矢部と結婚。現在は11歳と9歳の男の子のママ。横澤夏子から「（反抗期になって）パパは息子さんに対して怒ったりはしてるんですか？」と聞かれたと、青木は「よっぽどのことがない限り、本当に（自分の）部屋に（いる）。でもよっぽどの時に、何回か出てきたことがあるんですけど、夫と長男の言い合いになると、長男がちょっと論破型みたいな形で来ると、夫の方が子供のケンカみたいに（なる）」とし、「リフティングも100回もできないのに」と子供と張り合ったことがあると明かした。

これには藤本は「ウソでしょ？」と驚き。それに、長男から「それ関係ないですよね、今」などと反論されていたといい、青木は「私と次男はちょっとクスクスしちゃって。なんか“絶対、パパが子供みたいだね”って。それで、パパすねて“もうやらない”って（自室に）帰っていっちゃう。でもそれで空気が和らぐのはあるかもしれない。私と長男が直前までは全然話せなかったことが夫が入ったことでそのあとは話せる、っていう。絶対狙ってないと思いますよ」ともらした。

また、青木は「だんだん子供が大きくなってきたら、パパは旅行のオプションみたいな」とも。藤本が「え？パパ、オプションなの？“パパ、付けますか？付けませんか？”凄い何それ！パパスネないんですか？」と質問すると、「スネないんですよ」と青木。「この間、夏休みの最後にたまたまみんなスケジュールが兄弟2人とも空いてて、私も空いてて、“この日パパも休み”って。“だから、遊びに行こう”って。“どこ行きたい？”“プール行きたい”“パパ、プール行く？”うーんとか言いながら、“でも、最後だし行こうか”ってなってたら友達から、“この日空いてるんだけど遊ばない？”って来て。（息子たちは）そっち優先だった。で、（メッセージが）来た途端、“じゃあパパいらないや”って。すぐ切り捨てられた」と苦笑。

これには藤本も「えぇー！」と衝撃。「こんな4人がそろうことないから、お友達今度にして、こっちで出かけようよってならない？」と聞くも、青木は「（夏休みの）“家族旅行、奄美行ったしね。せっかく夏休みの最後遊べるんだし、友達だね”って」と笑った。